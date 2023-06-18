2023年「科學探究競賽-這樣教我就懂」從海內外1127隊報名隊伍選出30件作品，於17日在國立科學工藝博物館揭曉第1名得主，其中高雄市明華國中包辦國中組前3名，並拿下1優選1佳作，是此次競賽最大贏家。

為提升國人對科學的興趣，由教育部國民及學前教育署指導，國立高雄師範大學、國研院國網中心、國立自然科學博物館、國立海洋生物博物館、國立海洋科技博物館、國立台灣科學教育館、國立科學工藝博物館共同主辦的「2023科學探究競賽－這樣教我就懂」，今年已邁入第10屆，並從1127隊報名繳交的作品中，選出國小組、國中組、普高組、技高組及教師組共30組隊伍晉級決賽。

明華國中同學以「大蒜變色龍-探討影響蒜頭變色的原因及營養變化情形」為題參賽，探討「綠色蒜頭」為何不辣又好吃；而明華國中另一項參賽作品「蓋」厲害-模擬蛤蜊開合方式製作新式防溢器，利用蛤蠣開合的原理設計防溢器，減少水開撲鍋發生，拿下國中組的第二名。

第三名作品省了水，就很「黏」- 探討皇宮菜在不同種植條件下的黏性與營養價值比較；另作品「紙柱擎天」與「扭轉乾坤」再為明華國中分別奪下1優選1佳作，讓明華國中成為此次競賽的最大贏家。

此外，為鼓勵女性、原住民及新二代參與科學探究，這項競賽也設置了額外加分機制，致使今年女性參與比例已超越男性比例（51％：49％），鼓勵更多女性參與科學的探究，而不再害怕科學。除此之外，今年海外有23隊報名，也顯示這項競賽已經逐漸推廣到國外地區。

國教署副署長戴淑芬表示，科學探究是要用「系統性思考」的方式來解決問題，可能是生活上、工作上所面對的問題，如同108課綱裡所提到解決問題的能力，包括觀察收集資料，形成假設，設計方法加以驗證，透過本競賽，可讓參賽選手更了解探究與實作的精神，增強學生對科學的敘事力，透過文字、漫畫與影片的傳達，培養科學的轉譯者與傳播者，讓國內科學教育更加多元化。