增肌減脂成為健康風潮，許多健身者或運動員採用高蛋白飲食以增加肌肉量，但此舉是否會影響腎功能？腎臟科醫師王介立分享一篇近期刊登的綜合文獻。該文章指出，長期而言，運動員與健身者的高蛋白飲食可能會傷害腎臟健康。因此，想以高蛋白飲食增加肌肉的人，要注意此種飲食法對健康造成的嚴重危害。

王介立在其臉書表示，運動員長期吃高蛋白飲食，究竟是否會影響腎功能？這仍然是一個沒有簡單及標準答案的問題。但不管如何，此問題的答案若只接收來自運動醫學或營養學領域的觀點，是不夠全面的。

王介立分享了一篇發表於去年1月《當前腎臟病及高血壓觀點》（Current Opinion in Nephrology annd Hypertension）期刊的綜論文獻，主題為「重新審視腎絲球超過濾率，並探討運動員與健身者的高蛋白飲食相關腎病的概念」。

該篇綜合文獻表示，多項針對眾多人口數的長期觀察性研究顯示，高蛋白飲食與腎功能快速衰退有關，包括血管擴張引起的腎血流量增加和腎絲球超濾現象，以及內分泌與旁分泌因子的水平升高，增加了蛋白質衍生物「含氮廢物」的排泄，因而導致腎絲球的硬化，可能導致多囊腎等腎臟疾病問。

該篇綜論文獻的結論為，長期而言，運動員和健身者的高蛋白質飲食「可能」對腎臟健康構成風險，包括高蛋白質飲食性腎病的高發生率。

王介立表示，該篇文章雖然沒定論，但他個人答案肯定不是「絕對無害」。