另外於他車上查獲毒品。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄51歲陳姓男子車牌逾檢被註銷，他異想天開用油漆變造車牌，結果改造方式太粗糙，昨天凌晨被警方攔停，不僅被抓包變造車牌，還被查獲安非他命及吸食器，車上還有2面失竊號牌，全案警詢後依偽造文書、毒品及竊盜罪移送法辦。

鼓山分局龍華所員警於17日凌晨1點多，行經鼓山區華榮路時，發現一輛自小客車的號牌字體略顯粗糙，攔停後發現車型、顏色與原登記的車牌不符，細查確認51歲陳姓男子所駕駛的車輛牌照經過變造，上面還有明顯的油漆痕跡，員警直呼：「這車牌太假了吧！」

初步了解，陳男當天開車搭載女性友人準備返回左營住家，而自己車輛號牌因日前違規遭警方查扣，無牌可用才會向他人購買變造的車牌來懸掛在自己車上，未料因此遭眼尖的巡邏員警發現而鎖定攔查。

除此之外，更在他隨身背包內及車上再查獲毒品安非他命、吸食器及另2面失竊號牌等證物，他當場啞口無言。最後除了依使用變造牌照可處3600至1萬800元外，另依偽造文書、毒品、侵占遺失物及竊盜等罪嫌移送法辦。

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