大陸國家主席習近平的生日是6月15日，今年是他70大壽，但大陸官媒上看不出相關訊息，中國幾乎沒有任何公開的慶祝活動，習近平看來是不願意大張旗鼓過生日。據法國廣播電台報導，他的「最好的知心朋友」俄羅斯總統普丁高調致電慶賀，還有另一位與北京親密的領袖，北韓領導人金正日，也不甘落後。

報導稱，正遭遇烏克蘭大反攻的俄羅斯領袖普丁慶賀習近平生日，祝「親愛的朋友」身體健康、幸福、順利等等。但是普丁的「示好」這個時候公開發出讓北京有點尷尬。《紐約時報》報導說，現在這個時候不是給西方顯示「中俄友誼無上限」的時候，中國人擔憂被普丁的戰爭拴得太緊，更加疏遠歐洲，給中國帶來更大的外交損害。

金正恩的賀電似更有「無產階級革命同志」的色彩：「習近平長期獻身中國特色社會主義事業，並深得全體中共黨員和人民的尊敬和信賴。」「希望總書記同志領導好中國共產黨和中華人民共和國以及中華民族，並在責任重大的工作中取得更大成就。」

報導稱，說起來也有點尷尬，這兩人在世界上名聲都很不好，一個發動侵略戰爭，成當代屠夫；一個獨裁到頂，只靠試射核武器引起別人注意，習近平並不見得很希望他們如此公開地為他慶生。

報導稱，慶祝領導人生日似乎並不是中共領導人的傳統，「不做壽」是毛澤東為中共高層定下的規矩。自由亞洲電台引述旅美學者宋永毅觀察，毛澤東有點迷信，覺得給老年人多作一年壽就少活一年。毛死後，毛左一派總在毛的生日、忌日做出一些慶祝活動來，但北京當局似乎對此也並不特別鼓勵。

報導稱，中共最高領袖的生日顯得很神秘，有人分析，還有一個很重大的原因，在他們上了年齡之後，不太希望每年來一次有關他們年齡的特別提醒。如果領導人年齡高了，容易讓人們想到接班人的問題。

涉及到中共總書記習近平本人，「慶生」一類活動更容易讓人們聯想到黨的一度執行但被他廢棄了的「七上八下」，所謂換屆年，67歲還可續留或上位，68歲就得走人的黨規。還有最高領導人任期不得超過兩屆，每屆五年，兩屆十年，前任江澤民、胡錦濤都遵守了這一規矩。

報導稱，習近平今年70歲了，遠遠談不上「到點下車」，這是因為他破除了鄧小平時代以來唯一的一項有意義的政治改革：廢除領導人終身制。習近平的前任擔任了10年的總書記，習近平本應像前任一樣，在2022年中共20大時離任總書記崗位，但他在20大開啟了第三任。

第三任結束後，他將75歲，許多觀察人士根據他對中國復興願景的規畫，認為他至少還會開啟第四任乃至第五任，也就是一直把總書記當到2035年，甚至像毛澤東那樣終身制，假如這中間如果沒有變數的話。再一個很關鍵的問題就是看他本人的健康狀況了。

報導稱，關於習近平的健康狀況，這是黨國的最高機密，外界注意到他有時走路時不穩定的姿態，《華爾街日報》分析，「習近平已經開始在北京人大大會堂坐着發表重要的長篇講話，而在執政的早期他一般站着發表這種講話。」

這也可以做另外的解讀，比如他已徹底清除了對手，志得意滿，雖然不時關心他的政權安全，但大可不必站着讀稿了，因為他已是老大。而且，中共20大已經徹底解決了習近平自我連任的問題，接班人的問題不復存在。

習近平本人對他的70歲生日究竟如何感想，無從得知。宋永毅指出，毛雖然禁止大規模祝壽，但私下還是搞祝壽活動。「習近平當然希望別人給他祝壽，他現在走的完全是毛澤東晚期的道路」。