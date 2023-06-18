30歲南韓正妹實況主企鵝妹(柳允進，Jinny)4月來台後，宣布從宜蘭出發，以逆時針徒步環島，風趣談吐跟直率不做作的性格，引起網友高度關注。隨著企鵝妹知名度上漲，她過去前往遊樂園乘坐遊樂設施「嚇到變臉」再度被挖出，崩壞表情笑翻不少網友。

企鵝妹去年6月在美國南卡羅來納州的默特爾比奇旅遊時，至當地一間遊樂園玩耍，大膽挑戰360度大迴旋的遊樂設施，結果疑似是因為遊樂設施太過刺激，把大膽的企鵝妹嚇得花容失色，不斷發出慘叫聲，可愛臉蛋嚇到扭曲的模樣全被鏡頭錄下，與平時甜美模樣相差甚遠，令許多粉絲笑倒：「真的嚇瘋了XD」、「這角度是怎麼回事哈哈哈」、「雙下巴跑出來了」、「怎麼這麼可愛」、「又愛又怕」、「這什麼死亡角度啦」。

企鵝妹嚇到崩潰。(圖/企鵝妹 IG)

而企鵝妹自4月23啟程，計畫從宜蘭出發走到屏東最南端，整段行程全長約634公里，今預計旅途將進入尾聲。目前她已抵達墾丁，距離最終站「鵝巒鼻燈塔」越來越近，6月18日會是她環島的最後一天。不少粉絲不捨她行程結束要離開台灣，便在聊天室問「有要往回走嗎？」企鵝妹則笑回「沒有，你們想累死我嗎？」，其實早前，企鵝妹沒打算環台一圈，「我說過，不要，這是不可能的！」因為既定行程沒辦法配合，而且台灣的天氣很熱很潮濕，「更何況根本沒有人行道（指東部）」。