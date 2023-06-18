副閣揆鄭文燦代表蔡英文總統贈匾「慈雲溥化」給蓮華寺。(蔡依珍攝)

副閣揆鄭文燦代表蔡英文總統贈匾「慈雲溥化」給蓮華寺。(蔡依珍攝)

立委萬美玲說，蓮華寺從過去至今一直是桃園信仰中心，也非常靈驗，信徒都會來祈福保佑一切順利。(蔡依珍攝)

桃園蓮華寺18日舉行66周年安座紀念日暨端午孝親公益活動，副閣揆鄭文燦「回娘家」代表蔡英文總統贈匾「慈雲溥化」給蓮華寺，他說蓮華寺過去8年完成停車場和活動中心，見證桃園進步，更熱心公益，大讚是公益寺廟領航者，期許香火鼎盛持續守護桃園。

鄭文燦說，香火繚繞逾一甲子的桃園蓮華寺奉祀觀世音菩薩，是埔子地區信仰中心，最早源自於1949年，1960年建廟迄今已成為桃園四大宗教寺廟之一，在董事長江衍灝帶領下，近年規畫停車場、市集和活動中心等設施，讓信徒更加方便，也見證桃園進步，江董的2個兒子也都投入社會服務、認真打拚，自己過去8年擔任市長也很喜歡來祈福，相當受到民眾歡迎。

鄭文燦提到蘆竹、龜山、桃園和林口，是觀音佛祖信仰中心，包括竹林山觀音寺、蘆竹德林寺等，都見證信仰圈在地化，尤其桃園蓮華寺位於桃園首善之區，今特別代表蔡英文總統贈匾「慈雲溥化」，表彰蓮華寺對社區的貢獻，期許江衍灝繼續領導廟務、熱心公益，讓蓮花寺穩坐公益寺廟領航者。

立委萬美玲說，蓮華寺從過去至今一直是桃園信仰中心，也非常靈驗，信徒都會來祈福保佑一切順利，雖然過去3年因疫情受到干擾，但市府防疫做得好跟觀世音保佑下，讓桃園順利度過，相信未來會越來越好，她也提到廟務在董事長江衍灝帶領一再蛻變，投入各項公益不遺餘力，扮演社區關懷據點的重要角色，她也會在立院全力以赴支持。

贈匾儀式在鄭文燦、萬美玲和參與信眾一同祈福下，宣告端午孝親公益活動開始，總計有80組的親子報名包粽子活動，有阿嬤帶這孫子、年輕爸媽帶著小孩來體驗，讓孩子們親手製作傳統粽子，共度愉快時光。

江衍灝說，桃園蓮華寺除了是桃園地區的信仰中心，更致力於服務社區、積極參與公益活動，感謝鄭文燦、萬美玲、議員們，還有各位里長與會，也謝謝信眾和社區居民踴躍參與，共同見證難得的盛會，蓮華寺未來持續舉辦親子公益的活動，繼續為社區居民提供有意義和有趣的參與體驗。