41餘歲的陳男與37歲楊男購買2萬顆感冒藥錠於高雄、屏東租下3個處所分階段製毒，日前遭警方攻堅一舉破獲。（台中市警察局提供／馮惠宜台中傳真）

警方俟時機成熟，同步於陳、楊兩人所承租之三處處所執行搜索，現場查扣成品安非他命100餘克、液態安非他命近2000CC、大量感冒藥錠，量杯、濾紙、加熱器、冰箱、脫水機等製毒工具。（台中市警察局提供／馮惠宜台中傳真）

警方俟時機成熟，同步於陳、楊兩人所承租之三處處所執行搜索，現場查扣成品安非他命100餘克、液態安非他命近2000CC、大量感冒藥錠，量杯、濾紙、加熱器、冰箱、脫水機等製毒工具。（台中市警察局提供／馮惠宜台中傳真）

警方俟時機成熟，同步於陳、楊兩人所承租之三處處所執行搜索，現場查扣成品安非他命100餘克、液態安非他命近2000CC、大量感冒藥錠，量杯、濾紙、加熱器、冰箱、脫水機等製毒工具。（台中市警察局提供／馮惠宜台中傳真）

蝦毀，到藥局買鼻炎錠要記名還限量？前段時間流感肆虐，不少民眾要備藥訝然發現藥局買成藥也實名制？如今謎底揭曉原來是有毒販在市面上大量採購感冒藥提煉安非他命，41餘歲的陳男與37歲楊男購買2萬顆感冒藥錠於高雄、屏東租下3個處所分階段製毒，日前遭警方攻堅一舉破獲，全案訊後依涉嫌毒品危害防制條例移送偵辦，檢察官聲請將2嫌羈押禁見獲准。

據悉從去年底以來，有民眾大量遊走藥局採買偽麻黃鹼感冒藥，警方獲報後組專案小組，經警方層層溯源，發現犯嫌利用含麻黃素的感冒鼻塞藥提煉安非他命，販賣牟利，隨即組成專案小組埋伏蒐證。

警方也發現陳、楊兩人為躲避警方追緝，於高雄、屏東等處租下3個處所分別處理不同階段之製毒過程還自以為狡兔三窟可躲避追緝。專案小組俟時機成熟，同步於兩嫌所承租之三處處所執行搜索，現場查扣成品安非他命100餘克、液態安非他命近2000CC、大量感冒藥錠，量杯、濾紙、加熱器、冰箱、脫水機等製毒工具，及時阻止大量毒品流入市面。

經查兩嫌先行購入2萬餘顆感冒藥錠，接著在三處所分別以甲醇溶解藥錠，經冷卻、烘乾製成安非他命的先驅原料「假麻黃鹼」，再提煉成安非他命成品過程若失敗，即將其倒入馬桶中滅證，全案訊後依涉嫌毒品危害防制條例移送台灣雲林地方檢察署偵辦，因涉嫌重大，均裁定羈押。

開業醫師施勝桓指出，早聽聞有毒蟲利用感冒藥提煉安非他命，食藥署對處方藥莫比卡、鼻福、亞涕液等10多種治療鼻塞的藥物也進行軟性管制，而偽麻黃鹼是一種擬交感神經的減充血劑，透過縮小血管來減少充血及腫脹的情形，能暫時緩解鼻塞、感染（感冒、流感）所造成的鼻竇疼痛及呼吸道疾病（花粉熱、過敏、支氣管炎）。

也有民眾反應，疫後解封要出國，到連鎖藥局採買知名的斯斯鼻炎錠，沒想到藥師竟然告知要記名，且一人只能買7日量，讓旅程超過7天的他很不便。

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