俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天告訴尋求調解俄烏衝突的非洲領袖俄烏無法坐下來談的責任不在俄方，還舉出許多理由強調他相信非洲領袖諸多提議顯遭誤導。

綜合法新社與路透社報導，由多位非洲領袖組成的高級代表團昨天已先赴基輔會見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），希望傳達非洲大陸的聲音並提出10點和平建議。非洲深受俄烏戰爭影響，包括糧食價格飆漲。

但澤倫斯基昨天會見非洲領袖後表示，唯有在莫斯科從侵占的烏克蘭領土上撤軍後，才有可能與俄羅斯進行和談。

澤倫斯基還說，他不明白非洲代表團會晤蒲亭能帶來什麼收穫。

非洲領袖一行抵達俄國後，蒲亭首先歡迎這支來自塞內加爾、埃及、尚比亞、烏干達、剛果共和國、葛摩聯邦和南非的領袖來到位於芬蘭灣南岸、18世紀建造的康士坦丁宮（Konstantinovsky Palace），強調俄國對非洲大陸的承諾。

在非洲代表團展開正式會談前，蒲亭也肯定非洲國家對俄烏衝突的「平衡做法」。

他向與會的非洲領袖說：「我們對非洲友人面對烏克蘭危機的平衡做法表示歡迎。」

「我們願與所有希望在基於正義原則和尊重各方合法利益基礎上實現和平的人進行建設性對話。」

但在葛摩聯邦、塞內加爾和南非領袖發表開場白時，蒲亭一度插話打斷，對非洲代表團所提的和平建議提出質疑，並重申早在俄國去年2月揮師進入烏克蘭前，基輔當局和西方就已經開啟這場衝突。

蒲亭指出，需要為去年初全球糧食價格飆漲一事負責的是西方，而不是俄羅斯。

據路透社報導，他向非洲代表團表示，俄羅斯過去一年允許從黑海港口輸出的烏克蘭榖物，對緩解非洲的糧食高價困境毫無幫助，因為榖物多半都跑到富裕國家。

他表示，俄羅斯從未拒絕與烏克蘭方面談判，但受到基輔當局阻撓。

非洲的計畫包含呼籲所有捲入這場衝突的孩童能被送回家園，但蒲亭表示，俄羅斯並沒有阻止任何烏克蘭孩童回家。

他說：「我們從衝突地帶把他們救了出來，拯救他們的生命。」（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1120618