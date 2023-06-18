迎接夏季到來，太魯閣晶英酒店即日起至8月31日推出夏日限定「午後彩虹冰」與「彩虹調酒」誘客。「午後彩虹冰」是以古早味甘蔗冰沙為基底，搭配口感綿密的七彩水果冰球呈現。「彩虹特調」則是以highball為靈感，設計七款色彩與滋味各異的低酒精飲品，展現微醺氣泡感，客人可於頂樓戶外池畔、行館交誼廳、梅園中餐廳及衛斯理自助餐廳點用。「午後彩虹冰」每份580元、可供2至3人享用，「彩虹調酒」單色任選每杯220元、「七彩霓虹」每組1,400元。

太魯閣晶英酒店並推出「擁夏一泊二食」住房專案，二人同行，平日每人5,600元起，專案包含山嵐客房住宿一晚、衛斯理自助餐廳早餐、任選梅園餐廳或自助餐廳晚餐，和夏日夜宵小點心。入住旅客皆可免費參與飯店豐富的館內活動並使用設施，另可選購沙灘車、網美海灘露營野餐、SUP等戶外行程，帶您上山下海玩翻太魯閣。

花蓮擁有豐富的製糖歷史，走訪在地觀光糖廠，認識甘蔗榨汁、製糖的過程、是非常受歡迎的在地行程。太魯閣晶英酒店以花蓮出產的甘蔗為主角，結合天然食材推出夏日限定版『午後彩虹冰沙』，以甘蔗汁製成的冰沙，搭配紅肉火龍果、香橙、芒果、奇異果、柑橘甜酒、黑醋栗、紫心薯製成的七色水果冰球，入口蔗香滿溢透清涼，層疊的冰球則豐富了味蕾層次，一碗冰沙、多重滿足。

太魯閣晶英酒店頂樓的池畔酒吧每日晚間8點至10點也應景推出色彩繽紛搶眼的「彩虹調酒」，七彩中象徵力量的「紅」是以覆盆子與威士忌調和而成，宛如夕陽的「橙」融合了柳橙汁和伏特加，帶來甜蜜微醺的身心療癒。如烈日般耀眼的「黃」是百香果與威士忌打造的太魯閣夏日印象。與自然相呼應的「綠」最適合小黃瓜搭配琴酒這樣萬年不敗的經典。

讓人心情舒暢的「藍」是大自然最療癒的顏色，將藍柑橘香甜酒、伏特加與藍莓堆疊出不同層次，就像神秘汪洋，耐人尋味。如同靜謐的夜晚的「靛」選用甘蔗為主原料釀造的卡沙夏為基酒，搭配黑莓，嚐來是與色澤完全反差的熱情滋味。充滿靈性的「紫」是以蘭姆酒為基調，添加新鮮水果在氣泡蘇打水裡漂浮著，晶瑩光彩透心涼，滋味清爽無負擔。

【飲酒過量，有礙健康；未滿十八歲禁止飲酒】