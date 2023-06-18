中共黨媒《人民日報》18日報導，近日，大陸農業農村部聯合國家發改委、財政部、自然資源部制定印發《全國現代設施農業建設規畫（2023—2030年）》（以下簡稱《規畫》），是大陸發布的第一部現代設施農業建設規畫。

《規畫》提出，到2030年，全國現代設施農業規模進一步擴大，區域布局更加合理，科技裝備條件顯著改善，穩產保供能力進一步提升，發展品質效益和競爭力不斷增強。設施蔬菜產量占比提高到40％，畜牧養殖規模化率達到83％，設施漁業養殖水產品產量占比達到60％，設施農業機械化率與科技進步貢獻率分別達到60％和70％，建成一批現代設施農業創新引領基地，全國設施農產品品質安全抽檢合格率穩定在98％。

《規畫》包括1個總體規畫、4個專項實施方案，明確建設以節能宜機為主的現代設施種植業、以高效集約為主的現代設施畜牧業、以生態健康養殖為主的現代設施漁業、以倉儲保鮮和烘乾為主的現代物流設施等4方面重點任務；部署實施現代設施農業提升、戈壁鹽鹼地現代設施種植建設、現代設施集約化育苗（秧）建設、高效節地設施畜牧建設、智慧化養殖漁場建設、冷鏈物流和烘乾設施建設等6大工程；明確提出強化組織領導、政策扶持、指導服務、主體培育、宣傳引導等5方面保障措施，對未來一個時期現代設施農業發展作出全面部署安排。

報導指，農業農村部將會同各有關部門以《規畫》為指導，加強政策支持保障，推動實施一批重大建設項目，引導金融和社會資本加大投入，不斷優化完善發展環境，加快現代設施農業高品質發展。