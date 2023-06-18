女星伊能靜是演藝圈的美魔女代表，保養有術的她，擁有凍齡高顏值和前凸後翹的身材曲線，完全看不出已55歲，不過在伊能靜日前PO出的近照中，出現不科學大眼睛、黑眼珠，還被網友留言：「臉p的（得）失真了」，對此，她則超直白回3字。

伊能靜日前現身電影院，欣賞王寶強自導自演的新片《八角籠中》，大讚：「喜劇的王寶強我們早已熟識，但細膩、溫暖的導演王寶強，讓觀眾期待。看了電影八角籠中的片段，溫暖又有力量。這是一部美好的全家的電影，我還要帶米粒來看」。

照片中，伊能靜身穿黑色短洋裝入鏡，大秀一雙細長美腿，但卻出現不科學大眼睛、黑眼珠，還被網友留言：「臉p的（得）失真了」、「P成網紅臉了」、「這p的，誰認得出啊」，對此，伊能靜則超直白回「扣雞腿」，逗得網友直說：「加雞腿你懂什麼意思吧？相反就扣雞腿唄」、「姐真是高情商」。

伊能靜個性豪爽、有話直說，她曾被眼尖網友發現，在額頭和耳後冒出不少白髮，她則表示，到了這個年紀，有白髮也是正常的事，不想特別為此染頭髮，還浪漫對粉絲說：「我說過最浪漫的事，就是和你們一起慢慢變老。」回應相當高EQ。