台師大圖文傳播系副教授邱于平遭指涉及性騷擾，台師大校方今天發表聲明表示，去年已接獲學生通報後立案調查，但檢舉人對處置結果不服，學校5月重啟調查，預計6月底再召開性平會。

有女學生向媒體投訴指出，圖傳系去年11月底舉辦一場過夜活動，邱于平是講者之一。活動當天半夜時，邱于平要求在他研究室做作業的2位女學生陪同其至室外抽菸，女學生拒絕，談話過程中，邱用手從後勾住1名女學生的脖子，另拍了另1名女學生之大腿內側。

2名女學生在研究室休息至隔天早上，邱于平以叫他們起床為由，揉捏其中1名女學生肩膀，並將其手伸進衣物裡觸碰內衣肩帶，又觸摸另一名女學生下腹部及左側臀部，再以摟抱方式將女學生扶起。之後，受害女學生變得焦躁不安，不敢一個人走進系管，因為害怕再度遇上邱于平。

對此，台師大表示，學校性別平等教育委員會去年底受理學生通報後，正式立案調查，惟案件處理過程中，陸續接獲其他學生申請調查，因此延長調查時程。性平會今年4月完成調查報告及處理建議，並將處置結果通知檢舉人，但檢舉人不服對行為人的處置結果，因此舉發更多新事證及提出申復。

台師大說，校方今年5月重啟調查，目前仍在調查階段，基於性平法相關規定，無法對外說明細節，預計6月底再召開性平會。學校一定會秉持勿枉勿縱精神，在保護學生的前提下，嚴謹妥適查明清楚，還給被害人一個公道，以確保學生有安心學習的校園環境。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。