外交部長吳釗燮一行在歐洲議會與多位跨黨團歐洲議會議員、比利時、盧森堡國會議員及英國上議院議員就雙方關切議題進行交流。(外交部長吳釗燮一行在歐洲議會與多位跨黨團歐洲議會議員、比利時、盧森堡國會議員及英國上議院議員就雙方關切議題進行交流。(外交部提供)

外交部長吳釗燮一行在歐洲議會與多位跨黨團歐洲議會議員、比利時、盧森堡國會議員及英國上議院議員就雙方關切議題進行交流。(外交部長吳釗燮一行在歐洲議會與多位跨黨團歐洲議會議員、比利時、盧森堡國會議員及英國上議院議員就雙方關切議題進行交流。(外交部提供)

外交部長吳釗燮率團16日訪問歐洲議會，與副議長畢爾等12位跨國議員會晤交流，與會議員重申歐洲應團結協助維繫台海和平穩定，合作應處假新聞的威脅，另應強化台歐盟經貿關係，包含在半導體及供應鏈的合作。外交部今天表示，吳釗燮此行獲高規格接待，凸顯歐洲議會對台灣的重視。

吳釗燮此次會晤交流的12位跨國議員，除副議長畢爾（Nicola Beer）之外，還包括外交委員會議員兼安全暨防禦小組副主席茱娜薇（Rasa Juknevičienė）、比利時國會友台小組共同主席達爾曼（Georges Dallemagne）、盧森堡國會議員魏斯勒（Claude Wiseler）及英國上議院議員布林頓女爵（Baroness Brinton）等人。

歐洲議會友台小組及比利時國會友台小組，分別於會議中頒贈感謝狀及聯名謝函予吳釗燮，以表彰吳釗燮對深化台歐盟及台比夥伴關係的卓越貢獻。

外交部副發言人蕭光偉指出，吳釗燮此行獲得歐洲議會的高規格接待，畢爾首先代表議長梅索拉在議會禮賓室歡迎訪團。隨後吳釗燮與畢爾等12位歐洲議會議員、比利時、盧森堡及英國國會議員齊聚一堂，就台灣與歐洲合作關係、台海情勢及俄烏戰爭等議題深入交換意見。

茱娜薇表示，在中國展露野心向外擴張之際，台灣展現捍衛民主自由的勇氣，歐洲議會對台灣的支持在近年達到新高點，加強台歐盟關係已成為歐洲議會跨黨派議員的共識。

達爾曼呼籲歐洲持續堅定支持台灣自由民主及台灣的國際參與；魏斯勒感謝台灣在疫情初期慨贈盧國及歐洲國家迫切需要的口罩，並肯定台灣在全球公衛領域的貢獻；布林頓則讚許台灣政府及民間自發性援助烏克蘭的善舉，歐洲與台灣應共同團結因應威權國家的挑戰。

其他與會跨國議員也陸續發言肯定台灣自由民主，也是歐盟重要夥伴；重申歐洲應團結協助維繫台海和平穩定，合作應處假新聞的威脅，另應強化台歐盟經貿關係，包含在半導體及供應鏈的合作，並以具體行動深化台歐友誼。

吳釗燮致詞感謝歐洲議會、比、盧國會對於維持台海和平穩定、深化台歐合作關係及力挺台灣參與國際組織的支持行動，證明台灣並不孤單，台灣將續對全球健康作出貢獻，呼籲歐盟及歐洲理念相近國家持續關注台海情勢及來自威權國家的複合式威脅，防止威權主義擴張。

蕭光偉指出，吳釗燮此行訪問歐洲議會獲得議會高規格接待，凸顯歐洲議會對台灣的重視及對雙邊強化合作夥伴關係的積極作為。