桃園市政府為協助高齡者改善住家環境，自今年6月1日起開辦「高齡友善換居社會住宅專案」讓長者從缺乏無障礙設施及電梯的原房屋換居至桃園社會住宅，生活更無礙。

桃園市政府住宅發展處說明，本專案申請承租社會住宅資格為申請人滿65歲、於桃園市僅持有1戶自有住宅，申請人及家庭成員需於桃園市、雙北、基隆及新竹縣市均無持有其他自有住宅，平均每人每月收入應不超過桃園最低生活費標準之三點五倍(今年為5萬5920元)；不動產總價值則應低於桃園市中低收入戶家庭財產之財產一定金額(今年為580萬元整)。

申請人原房屋經桃園市政府住宅發展處審核通過後，與包租代管業者簽訂包租約，再向桃園市社會住宅服務中心申請承租社會住宅，即可優先選擇桃園市各社會住宅空屋簽訂社會住宅租約，或者由業者協助換居至適合的包租代管房屋。

高齡友善換居社會住宅專案申請資格及方式已公告於桃園市政府住宅發展處官網(https://ohd.tycg.gov.tw)及桃園市社會住宅服務中心官網(https://www.tshsc.org.tw），如有疑問歡迎電洽桃園市社會住宅服務中心（電話：(03）333-1481轉9）。