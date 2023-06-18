由中國人口與發展研究中心近日召開「一帶一路」人口與發展研討會暨《「一帶一路」人口與發展（第二輯）》新書發佈會上，中國人口學會會長翟振武表示，大家對印度人口超越中國非常關注與憂慮，但實際對經濟發展影響沒有那麼大。由於印度勞動年齡人口的勞動參與率遠低於大陸，預估勞動力規模在21世紀前半葉都不會超過大陸，大陸仍可憑藉較高的勞動參與率，繼續保持世界第一勞動力大國的地位。

翟振武也指出，大陸在人力資本存量以及人口城鎮化進程上的比較優勢極為明顯。當進入人口與經濟總量「雙第二」階段後，在推進人口規模巨大的現代化時，要尤其關注人口高品質的發展。

根據每日經濟新聞引述翟振武說，大家對印度人口超越大陸非常關注，也比較憂慮。但認為還是要看人口對經濟社會發展的影響，而不是僅僅看人口總量數字。

他指出，雖然印度人口總量超過大陸，但實際上對經濟發展影響沒有那麼大，甚至人口總量都不是一個很重要的影響經濟的變數，在影響經濟的其他變數上，大陸相對印度而言還有很大優勢。

翟振武說明，印度的勞動參與率很低，勞動年齡人口規模大並不等於勞動力規模大。根據2021年統計，大陸與印度的勞動年齡人口分別為9.86億、9.5億，僅相差3622萬。但當年勞動力規模，大陸與印度分別為7.48億、4.88億，相差2.6億。由此可以得出兩國的勞動參與率分別為75.82％、51.34％，相差24個百分點。

他解釋，由於勞動力規模少上2.6億，這表示印度投入到經濟中的勞動力更少，因此經濟發展就會相對緩慢。