建中路與建功一路口的人行道直接銜接槽化線，行人只能跨越槽化線。（王惠慧攝）

建中路與建中一路口也有人行道與槽化線重疊。（王惠慧攝）

新竹市為配合路口縮小、人行道外推，於部分路段增設槽化線，然而市議員張祖琰指出，建中路多個路口，人行道直接銜接槽化線，質疑是要行人兔子跳、還是袋鼠跳才能通過？對此，市府回應，張祖琰所指的路口是廠商誤植，已請廠商盡速修正重疊部分，並改畫行人穿越道線。

為了讓車道更加順暢，新竹市府近期在部分路段車道兩旁，劃設指引的槽化線，借鏡日本的減速警示標線，但張祖琰說，很多人都不知道這些標線是什麼意思，引進新東西就到處畫，且讓市區到處都是槽化線，有些也未必妥當。

張祖琰也舉例，行人不可跨越槽化線，但公道五路二段與建中路口、建中路和建功一路口等多處路口，人行道直接銜接槽化線，質疑行人該如何通過？是要兔子跳、還是袋鼠跳？

她也拿出影片，畫面中行人、自行車過馬路時，都無法避開，只能直接跨越槽化線，恐形成違規陷阱，也不解為何當初會畫設這種槽化線。

根據道路交通管理處罰條例第78條，行人若不依標誌、標線、號誌指示或警察指揮，及不在畫設的人行道通行，或無正當理由，在未畫設人行道道路不靠邊通行，或不依規定，擅自穿越車道，可處500元罰鍰。

對此，市府交通處說明，為使轉彎車輛減速，注意行人穿越道上的行人，現在在人行道實體部分，近期各縣市都在推動路口縮小及人行道外推，因此，建中路配合道路重鋪，市府請廠商於路口轉彎處增設槽化線導引減速，以留意行人動向。

交通處表示，然而廠商在設標線時，誤將槽化線劃於行人穿越道上，目前已請廠商盡速修正槽化線重疊部分，並改畫行人穿越道線。

張祖琰也表示，增設道路標線目的是為了引導行人、車輛，增進行車秩序和效率，減少車禍發生，增加槽化線固然有其專業性，但怎麼畫、畫在哪些位置，也要顧及行人的實際感受，應找到最佳平衡點。