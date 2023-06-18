一名官員告訴法新社，這架載有277名旅客的葉門航空公司（Yemenia Airways）客機於當地時間今晚8時左右從沙那國際機場起飛；這座機場因沙烏地領導的聯軍與伊朗撐腰的「青年運動」（Huthi）叛軍交戰，至今已封鎖7年。

旅客穆罕默德（Mohammad Askar）表示：「希望封鎖能結束，機場也能繼續開放。我們感到非常高興和欣慰，我無法形容那種感覺。」

這架葉門航空客機，是2016年8月沙那機場遭聯軍封鎖而關閉以來的首架班機。沙烏地領導的聯軍在1年多前對青年運動叛軍展開驅逐行動。

多年來，有數十萬人因這場戰爭而亡，或因缺水、食物匱乏等間接因素喪生；聯合國將這場戰爭稱為世界上最嚴重的人道危機之一。

但是，儘管聯軍發動轟炸襲擊，也屢屢爆發地面衝突，青年運動武裝叛軍仍統治葉門大片土地。青年運動2014年占領首都沙那，並推翻國際承認的葉門政府。 （譯者：紀錦玲/核稿：李佩珊）1120618