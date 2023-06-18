裝冷氣看清老婆真面目，一名人夫表示，他月薪9萬平時都上繳給老婆，近日老家跟老婆娘家一起換新冷氣，老婆花了49萬元，其中娘家裝6台變頻冷暖空調及浴室空調花39萬元，他的老家只花10萬，還只要冷氣功能，讓原PO大傻眼，連網友也罵翻。

一名男網友日前在臉書《靠北老公2.0》發文，去年家中3台舊冷氣都換成一級變頻冷氣後，電費從1萬4000元降到6000元。決定今年幫老家也換冷氣，但老婆卻裝死，答應她娘家也一起換新，才願意買冷氣，但沒想到老婆私下卻差別待遇，幫娘家大手筆花39萬元買6台日系大廠牌的變頻冷暖空調，浴室也裝空調，而原PO老家卻選台灣品牌，且只有冷氣功能，只花10萬。

原PO看到老婆故意買便宜冷氣裝在他老家，傻眼不已，平時薪水9萬都上繳給她，自己只留8000元生活費，氣得質問老婆，但她理直氣壯回，賺的錢本來就應該給她，怎麼花是她的事。於是原PO決定重新整理財務分配，「若她堅持不改、價值觀不合的話，那就趁沒生小孩前，好聚好散。」

文章PO出後，網友也力挺原PO「這真的完全不行」、「這種老婆可以不要了」、「裝在浴室到底哪來的想法」、「這老婆是真的不OK，你趕快逃吧」、「我是女生，我也覺得你老婆太誇張了，起碼要公平，公婆和娘家都用一樣的」。