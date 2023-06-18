民眾若要申請外籍看護，需由醫師開立「病症暨失能診斷證明書」及「巴氏量表」。三軍總醫院上月發生，一名病患家屬要求醫生開「巴氏量表」遭拒，出拳毆打醫師的衝突，讓巴氏量表存廢問題引發關注，勞動部及衛福部都開會表示，不會因此廢除巴氏量表，但這讓前疾管署長張鴻仁批評「是錯誤的決定」，直呼「我們先記帳，年底再算總帳」。

張鴻仁昨（17）日於個人臉書指出，看到新聞報導，衛福部說「巴氏量表不廢除」，認為這是錯誤的決定，直呼「我們先記帳，年底再算總帳」。

貼文引起討論，一名網友質問「國外請外籍看護，要巴氏量表嗎？」張鴻仁以「這是台灣特有制度」回覆後，該名網友再度留言表示，「 這是不是專家學者、社工、公衛，幹的莫名其妙的事？請外籍看護政府沒出半毛錢，還每個月從每個外勞人頭抽2000元安定基金，搞得每10個外勞就有一個逃跑。」

其他人也分享看法，「主張有條件廢除，例如超過某歲數的年長者，他們怎可能自理生活呢？」、「連條件都不用限制，回歸市場機制，讓有需要的人合理取得支援」、「並未說明廢除與否之利弊，外界無從解讀？」

據《聯合新聞網》報導，衛福部長照司副司長吳希文表示，不會廢除巴氏量表，但會優化申辦流程，以防止醫療衝突再度發生。