今年大學申請入學統一分發14日放榜，高達1萬6121個缺額，將全部流到分發入學使用，這管道招生名額將達3.8萬人以上，招生比例也從24％提升到41％。大考中心表示，今年分科測驗報名時間到明（19）日下午5時止，7月12日、13日進行考試。

根據教育部核定的名額，112學年考試分發管道2萬2492個，占總招生名9萬3895個的23.95％。不過申請入學管道所產生的1萬6121個缺額將全部流到分發入學使用，導致今年分發入學招生總名額將達到3萬8613個，占總招生名額的41.12％。

考生要參加分發入學，必須要考分科測驗。去年分科測驗報名人數是2萬9086人，預估今年會增加，保守估計會達3萬1000人。不過即使如此，分發入學管道仍是供過於求，考生進入好校系的機會仍大。

全國高級中等學校教育產業工會秘書長、台北市萬芳高中老師許麗吉表示，雖然4月份招聯會公告的112學年考試分發核定名額較去年少了2300多名，但申請入學放榜缺額達1萬6121個，較去年大為增加，連醫學系缺額總計都有122名。這對已經開始準備分科測驗及在統一分發落榜而需投入分科測驗的學生而言，反而是一大鼓勵。

升學專家藍天予表示，去年分發入學時，許多校系的錄取門檻低，這對今年考生產生影響，他們認為申請入學若進不了好校系，可以考分科測驗來參加分發入學，或許有更好的機會。不過他認為，今年許多考生可能想像得太美好，實際上分科測驗的題目比學測要難，要拿高分不容易。

大考中心則表示，今年分科測驗7月12日、13日兩天舉行，報名日期至6月19日（一）下午5時截止，周一是最後的報名時間，考生不要錯過。應屆畢業生尚未取得畢業證書者，一律經由原就讀學校集體報名；已取得畢業證書者，則可選擇採用學校集體報名或個別報名。