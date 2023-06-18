汐止私幼疑似餵藥案，中國時報今獨家報導「該案幼童經質譜儀檢測為陰性」，但衛福部稱顧及個資暫不公布，侯友宜競選工作室發言人吳亮賢指出，檢驗結果是陰性，衛福部竟選擇「蓋牌」，為何不立即公布？難道是怕證明民進黨就是造謠幼童遭餵藥的元凶？「衛福部不安民心，只顧讓賴清德及民進黨放心？」

吳亮賢表示，汐止幼兒園案在網路瘋傳當天，衛福部醫福會執行長林慶豐正巧對外說明，有1名孩童驗出苯二氮平，並稱「哪間幼兒園還在查」，但事實證明所謂在查的幼兒園，與汐止幼兒園為同一案，林慶豐身為衛福部高官，第一時間對外發表曖昧不清的言論，令人懷疑是否刻意帶起案情延燒的風向？

吳亮賢表示，林慶豐後來說，經家長同意將幼兒尿液檢體送去做質譜儀檢驗，並強調「希望可以盡快在3天就出爐，我們也很焦急想確認是否真的有藥物殘留」。但根據媒體揭露，衛福部昨晚明明已知檢驗結果為陰性，卻選擇不向外界公布，衛福部根本無視廣大民眾亟欲知道真相的心情，林慶豐自稱的「焦急」，更是令人作嘔。

吳亮賢表示，先前板橋幼兒園案，副總統賴清德即帶頭釋放假訊息，製造恐慌，至今未有一句道歉及澄清；後來有家長在臉書社團貼出汐止幼兒園案相關資訊，民進黨立委賴品妤又在尚未釐清狀況前，便立刻在臉書宣稱選區有小朋友被餵藥，並稱「很可能不是單一個案」，隨後民進黨人士也不斷瘋傳，甚至用相差一百萬倍的假數字製造家長及社會恐慌。

吳亮賢質疑，民進黨從賴清德開頭，結合眾多黨公職、側翼，一而再，再而三地散播假消息，製造社會恐懼，更撕裂家長與幼兒園間的信任。如今衛福部明明已有正確消息，可以杜絕外界悠悠之口，卻選擇不公布，「難道衛福部是怕打臉賴清德跟民進黨？讓外界發現他們就是製造假訊息的元兇？」奉勸衛福部高官，請別忘記自己是領全民納稅錢，而不是民進黨的鷹犬，別讓衛福部變成民進黨的「遮羞布」，還害部內其他同仁陪葬。