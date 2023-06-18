花蓮原住民族聯合豐年節下月21至23日在縣立體育場德興大草坪登場，屆時提供3條免費接駁專車，分別為吉安線、花蓮線和美崙線，方便民眾往返活動會場。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮原住民族聯合豐年節下月21至23日在縣立體育場德興大草坪登場，屆時提供3條免費接駁專車，分別為吉安線、花蓮線和美崙線，方便民眾往返活動會場。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮暑假盛事之一「原住民族聯合豐年節」將在下月21日一連3天熱鬧登場，花蓮縣政府響應即能省碳、降低交通流量，期間推出3條免費接駁專車，分別為吉安線、花蓮線和美崙線，同時也會廣設停靠站，方便民眾往返活動會場；台鐵局配合活動加開台北往返花蓮列車班次。

今年原住民族聯合豐年節7月21日至23日將於縣立體育場德興大草坪登場，3天節目內容精彩萬分，演出團隊除有全國最優質表演團體，更邀請大溪地職業組全國冠軍登台演出，且現場還有餘百個原住民族特色攤位，勢必將吸引許多民眾特地前往狂歡。

縣府考量外地遊人抵達活動會場的便利性，將提供3條免費接駁路線，分別為為吉安線、花蓮線和美崙線，去程每20分鐘一班車，回程每30分鐘一班車，讓旅客能在住宿地點附近的接駁站搭乘至德興大草坪。

縣府指出，若是搭乘火車抵達吉安火車站的遊客搭乘「吉安線」，沿路停靠吉安火車站、宜昌國中（近碧海藍天飯店、吉普賽民宿等）、勝安宮（近財神大飯店、花蓮溫暖勝安會館等）、Mazda花蓮所（近詠翔民宿、192漫旅等）、7-ELEVEN慈濟門市（近禮樂民宿、亞美民宿等）等站。

若搭乘客運或火車抵達花蓮站的遊客，可考慮搭乘「花蓮線」接駁車，路線停靠花蓮轉運站（第九月台）、花蓮火車站旅服中心、摩斯漢堡（近麗格飯店）、北區國稅局花蓮分局、藍天麗池飯店、花蓮文化創意產業園區（近成旅晶贊、花蓮假期酒店等） 、和平全國加油站（近天璽商務飯店）、林森路鵝肉先生（近百悅休閒飯店）、街角精緻民宿（近富國路）、星巴克中央門市等站。

住宿在美崙區的遊客建議搭乘「美崙線」，沿途停靠伊達斯精品酒店、美崙飯店、福容飯店、翰品酒店、煙波大飯店、美崙田徑場（近東旭觀海酒店、花蓮海景飯店等）、原住民一條街入口處（中山路與北濱街口，近麗翔酒店、北濱街民宿等）、中山路郵局（近星巴克花蓮門市）、花蓮國安郵局等站。

此外，台鐵局配合此次活動加開列車，7月21、22日樹林往花蓮普悠瑪自強號各1列次，7月23日花蓮往樹林太魯閣自強號1列次，實際加次與時刻以台灣局公告為主，活動前可至該局官方網站（https://www.railway.gov.tw）查詢。