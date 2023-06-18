美國、日本、菲律賓三國16日在東京舉行了安保事務高官磋商的首次會議。美國之音引述專家分析指出，比起親善，聯合嚇阻中國是對付中國威脅最有效的方式，因此，日本近期更加積極地與菲律賓發展軍事裝備合作。

美國應深化與印太地區小國的合作

報導稱，為提高對中國武力犯台的嚇阻力，日本和美國聯合菲律賓組成圍堵中國的新安保協議架構。美國國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)獲總統拜登指派，16日在東京與日本國家安保局局長秋葉剛男、菲律賓國安顧問安約（Eduardo Ano）舉行首次美日菲三方防務合作會議。

考慮到中國試圖在區域內片面改變現狀的行為，以及北韓的挑釁，為維護印太地區的和平與穩定，三方在會議中確認未來將定期就東海及南海的安全戰略召開會議，並定期在南海舉行聯合演訓。

美日菲三方一致認為，諸如6月初三方在南海的聯合演習等活動很重要。美國海岸警衛隊、日本海上保安廳、菲律賓海岸巡防隊6月7日才結束在菲律賓巴丹省馬里韋萊斯港口附近海域首次舉行的「肩並肩」（KAAGAPAY）三邊海事演習，以強化聯合行動力，保衛海域安全。

報導引述前美國海軍陸戰隊上校，日本戰略研究論壇高級研究員格蘭特·紐瑟姆(Grant Newsham)分析，如同任何欺凌或侵略性的極權主義政權一樣，對抗中國的武力威脅，只能通過武力威脅來阻止。日本、菲律賓位處於第一島鏈，是阻止解放軍進入太平洋的的戰略要地，自然是美日同盟強化太平洋防衛的有力夥伴。

報導稱，日本國際教養大學中國研究助理教授陳宥樺認為，美日菲合作解決南中國海主權爭議可能性非常小，但非常有可能進一步穩定南中國海局勢。他指出，前任菲國總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)曾經嘗試透過與北京親善的方式來換取北京不對菲律賓的主權進行進一步侵蝕，但並沒有顯著效果，甚至有時反而讓情況更糟；現任總統小馬可斯(Ferdinand Marcos Jr)上台後，轉而採取加強與理念相近的國家之聯盟關係的方式來嚇阻中國，特別是與美國和日本。

陳宥樺說：「菲律賓對中國從親善到嚇阻這個轉變過程中，在印太區域裡並不是一個單獨的特例，澳洲、台灣、韓國、日本其實都經歷過相似的歷程也獲得相同的結論，那就是『嚇阻』對中國是最好的方式。如果美國想要成功的扮演一個成功的離岸平衡手平衡中國的話，前提是要能與當地小國緊密合作，這樣才能更能在印太區域投射權力。」

報導引述台灣青平台基金會副研究員江懷哲分析，從近期美日菲安全合作關係持續深化觀察，美方已經有意識地積極將菲律賓拉入其主導的幾項迷你多邊合作當中。

他說：「五月時日美菲舉行了史上第一次的三方海巡聯合演習，當時澳洲也以觀察員身分參與。而在本月的香格里拉論壇中，日本、美國、澳大利亞與菲律賓也舉行了他們史上第一次的四方國防部長會談。」

江懷哲指出，在這個脈絡下，由於菲律賓軍事實力較弱，美日方皆擔心菲律賓會成為第一島鏈的被突破口，因此今年稍早就有消息傳出，日方希望啓動一個涉及三國國家安全顧問的安全保障事務磋商機制。

日本的參與意願最為積極

報導引述日本戰略研究論壇高級研究員紐瑟姆表示，日本在啓動美日菲三方安保合作機制方面顯得最為積極。他說，與幾年前相比，日本顯然更積極地加入防務合作和實際行動，這在日本戰後的防衛歷史上是一個巨大的變化。他認為，美日菲三方會談與6月初的聯合演習是為了嚇阻中國發起戰爭或衝突，這表明日本的防衛政策發生了很大的變化，在日本社會與政治決策圈里，幾乎沒有人反對這改變的方向。

台灣青平台基金會副研究員江懷哲指出，日本近期更加積極地與菲律賓發展軍事裝備合作。

他說：「日方除了在防災救援等非傳統安全領域與菲律賓強化合作，未來也預計提供包含雷達系統在內的更多軍事援助給菲律賓，而美方也在日方挑選援菲裝備上有給予相關建議，未來長期可能也會慢慢往提供致命性武器如反艦飛彈的方向前進。」

日本國際教養大學中國研究助理教授陳宥樺認為，未來菲律賓可能會進一步允許美軍長駐，或把現有的日菲安全合作升級，允許日本自衛隊訪問菲律賓，甚至一個美日菲三國防禦條約也正在討論之中。

菲律賓的加入有助於維護台海安全

菲律賓與台灣隔著巴士海峽，僅約三百公里。台海的局勢也牽動著日本、菲律賓的國家安全利益，因此若台灣有事，菲律賓基地也可能會成為駐日美軍的延伸據點，日本也將菲律賓定位為「戰略夥伴」，並已在4月時將菲律賓列入軍事支持的首波對象。

6月16日首次美日菲安全會談也再次確認台海和平穩定的重要性。

前美國海軍陸戰隊上校格蘭特·紐瑟姆指出，從日本北部一直延伸到菲律賓南部的安全合作可以在中國發動對台攻擊之前有效嚇阻它。

他說，現在美日菲的安全合作會改變北京的「成本效益評估」，台灣與中國一對一的時候，中國有絕對優勢；當美日加入時平衡就發生了變化；再加上菲律賓，天平就進一步向不利於中國的方向傾斜。

紐瑟姆表示，當三方合作的機制逐漸上軌道，與台海局勢密切相關的韓國、澳洲很可能加入，歐洲可以給中國一些經濟壓力，就能讓中國更加不敢對台灣動武。

日本國際教養大學中國研究助理教授陳宥樺表示，美日菲的安全合作無論在戰略上或戰術上，都會發揮穩定台海的作用。他認為，在戰略上，美日菲安全合作讓作為美、日緊密盟友的澳大利亞更有介入台海危機的立場，近幾年菲律賓與澳大利亞也正在深化安全合作，若菲律賓捲入台海危機，坎培拉也更有正當性支持台灣的政策；在戰術上，美日菲安全合作可以讓美國在應對台海危機時有更多選擇。

陳宥樺說：「近期菲律賓開放了Camilo Osias 海軍基地給美國使用，此基地距台灣只有400公里左右，讓美軍偵察或封鎖共軍出入台灣南部海域成為可能，後者是未來台海危機中國對台施壓的軍事手段之一。」

陳宥樺指出，台灣的軍機軍艦若能在戰時停靠美國在菲律賓的基地，也會讓台軍在應對共軍攻擊時有更多選擇。

中國不敢過度反應

中國顯然並不樂見美日菲加深防務合作。對於6月初美日菲在南中國海舉行的聯合演習，陸媒《敏睿觀察》6月10日報導，菲律賓馬德雷山號在仁愛礁坐灘了20多年，之前中國出於大局考慮，只是呼籲該艦撤離，靜靜等待它離開。現在中國能以菲律賓在南海演習為契機，拖走馬德雷山號。

日本國際教養大學中國研究助理教授陳宥樺表示，中國對於美日菲確立安全合作機制自然不高興，大概會重複以往的外交辭令，指責美日菲安全合作是「基於冷戰思維下的反華小圈圈」。但除此之外，中國很難有什麼行為可以反制或者遏止美日菲安全緊密合作的趨勢。

日本戰略研究論壇高級研究員格蘭特·紐瑟姆認為，中國除了發發牢騷與言語挑釁之外，還會嘗試讓美國商界的親中勢力施以反制的言語或行動，甚至中國可能發動些微的軍事干擾，但是不敢太過份，因為對手愈是團結，中國愈是退縮。

紐瑟姆說，中國愈是抗議一件事情，就表示這件事情不但是對的，而且相當有效。