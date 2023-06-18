BlockHUBZ亞洲區塊鏈大樓獲數位資產平台JPEX之JPC發展基金資金挹注，共獲得約新台幣2億投資。BlockHUBZ團隊由台灣、香港、新加坡等地的專業人士所組成，背景來自區塊鏈產業、前跨國證券公司投資專家、大學客座區塊鏈導師、Web3.0大型項目創辦人等等，以自身豐富經驗投入亞洲區塊鏈大樓相關營運，藉業界交流孵化未來相關新創事業、推廣技術落地應用，同時藉實體場域讓更多大眾接觸區塊鏈相關服務。

亞洲區塊鏈大樓坐落於台北東區商圈，全棟共13層樓，包含合作事業夥伴業務、區塊鏈課程、新創事業、共享空間、直播工作室等多元區域，將於2023年七月正式啟用。區塊鏈學院將與不同單位合作，開設區塊鏈及Web3.0相關課程或講座；協會、行業代表或項目方可於演講廳分享知識及經驗，協助推廣和實踐項目；直播工作室則提供完整器材及團隊，協助新創或KOL製作內容；產業創投基地設有創投基金，投資具潛力項目和團隊，或有協助小型團隊發展的加速計劃；此外，亦提供不同項目方合作舉辦展覽及活動的活動空間。