一位女生在網路發起「李明璁受害事件募集」，指控台大社會系前助理教授李明璁涉嫌利用師生不對等位置，機巧地「誘導」女學生發展私人感情，至少5、6人受害。對此，台大社會系17日晚間發表聲明，已通報學校性別平等教育委員會，將進行處理。李明璁則說，會辭去目前所有教職且未來將不再任教。

這位女學生表示，大四下，加簽修到李明聰的課，老師的研究室十分fancy，並很熱情地跟她介紹收藏品，裏頭很多她也喜歡的CD、雜誌、書，相談甚歡，老師最後跟她交換了MSN。

女學生說，當時她每天都很晚睡，半夜都還在線上，沒想到老師也是，會在半夜三點敲她，開玩笑說彼此都「三點不露（面）」，一開始她覺得也太酷了吧，居然半夜會跟老師聊起天，幾次下來，好像變成可以開玩笑的朋友。

有天，女學生上完李明聰的課，離開教室去牽腳踏車時，收到他的簡訊，說他剛收到一大箱前女友寄來的記憶物品，心情難以承受，才剛來台大也沒有適合聊這些的朋友，問她可否一起吃晚餐？她能明白那種想聊心事卻找不到人的心情，所以就答應了。

經過幾次，他們距離拉近，有次吃完飯，他們吃完飯，回研究室看了電影，居然就感覺疲累了，他說先中場休息，坐在沙發上，突然他情緒又上來了。李講講又開始哭，哭得鼻水淚水齊流，她非常不懂得如何安慰人，就乾坐在旁邊。

這位女學生說，曾經以為這是命定的相遇，他們是品味與心靈契合的soul mate，就是遇到的時機點不對而已。一直到交往很久以後，很多不對勁不斷浮現，出現了兩個三個四個五六個女學生或助理也是相同狀況，她才明白他們間的心靈相通其實是同一套劇本，她只是不同場次的演員。

台大社會系表示，已在16日收到有關前教師李明璁於任職期間疑似違反性平的資訊，隨即按照法令規定，通報學校校性別平等教育委員會，現今此案已由台大性平會處理。

台大社會系說，相關人士如需要協助，包括向台大性平會申訴或提出調查申請，系方將盡一切努力支持、協助，並會保障當事人的隱私及權益。

李明璁則在臉書發表聲明說，對於因他感情關係處理不當而受傷的朋友，十多年來他一直感到抱歉，也一直抱著悔改之心警惕活著。如今再次悔過雖仍難彌補過去的傷害，但願公開致歉與大眾公評，能稍寬慰傷者之痛。

李明璁說，她從無利用教職或任何工作權勢，發展不平等的關係，亦不曾對他人實施違反其意願而與性或性別有關之行為。基於深切反省也回應大眾疑慮，他會辭去目前所有教職且未來將不再任教。他本人也願意配合一切性平相關調查。

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