近期大陸隨著國有大行、股份制銀行相繼將存款利率下調，突然讓市場上衍生出一種「特種兵式」的存款現象。簡單來說，就是把現金帶到其他省份及城市，尋求較高利息的存款產品。有存戶表示，「往返僅需要大約60元（人民幣，下同），但是卻能賺到幾千塊的利息，特別還是保本的存款產品，很值得。」

也有銀行從業人士表示，這種現象確實存在，如果在該行有辦過銀行卡，直接在該行APP上定存就行，如果沒有銀行卡，甚至沒在該地交納社保也並不會影響存款。”

根據《中國基金報》報導，近期不少民眾紛紛熱衷討論存款搬家問題。甚至還在社交媒體進行相互呼籲轉告，並分享如何能更好的將存款在其他城市進行存取經驗的現象。

例如由於臨近上海火車站，江蘇銀行（上海閘北支行）在社交平台上儼然已成為網紅銀行。主要原因在於該行在蘇州、上海兩地存在明顯的存款利差，大約有15個基點。

雖然跨省、跨市辦理存款相對麻煩，但顯然是划算的。有存戶透露，目前不少銀行將存款利率下調，但部分城市城農商行還未行動，相較下來多的甚至能相差到100個基點，「存款50萬元，5年下來利息差5000元。」

星圖金融研究院副院長薛洪言也說，存款者本人去異地開戶辦理存款業務，程序上是合規的，認為這種異地存款現象，時間與交通成本較高，很難大規模普及，對行業現有格局影響可忽略不計，預計不會引發後續整頓或糾正。