有些人平時親切隨和，總是給人好相處的感覺，只要對方需要幫助也會盡力幫忙，不僅如此他們也懂得如何顧及自己的感受，《摘星工廠》運勢專欄指出，金牛座、獅子座、射手座對別人好的同時也絕不會忽略愛自己。

▍金牛座

金牛座平時不隨意發脾氣，他們待人親切隨非常好相處。身處順境時，金牛座能做到不以己貴而瞧不起別人，總會對身邊人釋放善意。金牛座也很會找理由善待自己，可能是一頓美食，買下中意已久的東西，或是做自己很喜歡的事。

▍獅子座

獅子座性格開朗，待人熱忱，只要是能讓自己開心，給予肯定與讚美的人，獅子座一定不會虧待，而對於弱勢群體，慷慨正義的獅子座也會動惻隱之心盡力幫忙。在善待自己方面，獅子座也很有發言權，盡可能讓自己活得精彩。

▍射手座

射手座活潑好動，風趣幽默，人緣往往不錯，加上樂於助人，善待他人是射手座的日常。至於如何善待自己，射手座認為拿得起放得下，容易想得開，懂得寬容自己，只要做到這些就已達到善待自己。