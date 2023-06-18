【全程字幕】被問何時合體韓國瑜？ 侯友宜認有通話曝談話內容 @ChinaTimes

前高雄市長韓國瑜16日晚間於台中市慶生，並與前台中市長胡志強合體，至於何時和新北市長侯友宜合體，外界相當關注，侯今（18）日透露，有和韓通電話，並祝福對方生日快樂。

外界關心，侯友宜何時和韓國瑜同框整合，國民黨立法院黨團總召曾銘宗昨說，侯現在加速整合藍軍，相信他會和韓說聲生日快樂，合體時間則是「很快了，很快了」。

侯友宜今日出席「黃埔建軍／建校迎百年」系列慶祝活動啟幕式時指出，確實有和韓國瑜通話，內容聊到很多朋友都非常關心2人的近況，加上剛好也是韓的生日，所以他有祝福韓生日快樂。