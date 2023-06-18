恆春驚見內衣怪盜！恆春警方17日晚間7時許，接獲民眾報案指出，經營的自助洗衣店於當日下午1時許遭一名男子進入店內，竊取女子貼身衣物後逃逸，因洗衣店機台遭受異常開關門，報案人手機有連線發出異常訊號，調閱店內監視器後發現竊盜情事，故報警處理。
警方獲報後立即到場了解，查看店家監視器，掌握一名年約40歲男子，衣著特徵及交通工具，已鎖定身分並循逃逸方向積極追緝，將犯嫌查緝到案。
恆春驚見內衣怪盜！恆春警方17日晚間7時許，接獲民眾報案指出，經營的自助洗衣店於當日下午1時許遭一名男子進入店內，竊取女子貼身衣物後逃逸，因洗衣店機台遭受異常開關門，報案人手機有連線發出異常訊號，調閱店內監視器後發現竊盜情事，故報警處理。
警方獲報後立即到場了解，查看店家監視器，掌握一名年約40歲男子，衣著特徵及交通工具，已鎖定身分並循逃逸方向積極追緝，將犯嫌查緝到案。
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