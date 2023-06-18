便秘是現代人的困擾，醫師表示，良好的飲食有益腸道好菌的生長，可有效解決便秘困擾，而促進排便的好菌最怕棕櫚油、飽和脂肪酸、Omega-6植物油、酒精藥物等。值得注意的是，一般認為植物性油脂有益健康，但棕櫚油、Omega-6植物油兩種植物油反害身體發炎。

減重醫師蕭捷健在其臉書上表示，他曾在急診室工作時，因壓力大、飲食不規律、半夜又只能點到串燒和鹹酥雞等消夜，某天他突覺肚子很脹，驚覺已3天未排便。有次他右下腹痛，檢查才知憩室發炎，吃了一周抗生素才好，但也導致便秘問題更嚴重。

他表示，人體腸道有數十兆的細菌，這些細菌對於消化、排便和健康、有很大的影響。幫助排便的好菌，最怕下列4種食物，包括棕櫚油、飽和脂肪、Omega-6植物油、酒精與藥物。

1 棕櫚油：主要來自油炸物和加工食品

2 飽和脂肪：紅肉、肥肉均含大量飽和脂肪

3 Omega-6植物油：如葵花油、花生油、大豆油等含有過多的omega-6，攝取過多會導致身體發炎。

4 酒精和藥物：酒精和抗生素等藥物會損害腸道黏膜，干擾腸道菌群的平衡。

他表示，只要改變飲食，人的腸道菌相也會改變，有益腸道的好菌喜歡下列食物：膳食纖維、抗性澱粉、Omega-3油脂。其中，抗性澱粉包括綠香蕉，馬鈴薯沙拉，地瓜，綠豆等。Omega-3油脂則包括深海魚，堅果等。

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