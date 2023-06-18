據中國人民銀行（大陸央行）網站16日消息，中國人民銀行、金融監管總局、中國證監會、財政部、農業農村部近日聯合發布《關於金融支持全面推進鄉村振興 加快建設農業強國的指導意見》（以下簡稱《意見》），對做好糧食和重要農產品穩產保供金融服務、強化鞏固拓展脫貧攻堅成果金融支持、加強農業強國金融供給等9個方面提出具體要求。

《意見》強調，各金融機構要主動對接糧食生產主體擴大產能、設備改造、技術升級等融資需求，促進糧食穩產增產。加大高標準農田和水利基礎設施建設信貸投放，鼓勵將符合條件的項目整省整市打捆打包，統籌構建多元化貸款償還管道。加強種業振興等農業關鍵核心技術攻關金融支撐，強化農業科技裝備和綠色發展融資支持，加大鄉村產業高品質發展金融資源投入。優化和美鄉村建設和城鄉融合發展金融服務，提升新市民金融服務水準，改善縣域消費金融服務。強化脫貧地區和脫貧人口金融支援，持續深化金融機構定點幫扶工作。

在強化金融支持農業強國建設政策保障方面，《意見》明確，要加大貨幣政策工具支持力度。用好再貸款再貼現、差別化存款準備金率等貨幣政策工具，強化精準滴灌和正向激勵，引導金融機構加大對鄉村振興重點領域信貸支持力度，並適度向鄉村振興重點幫扶縣傾斜。對發展基礎好、經營結構穩健、具備可持續能力的縣域法人金融機構，在存款準備金率、再貸款再貼現等方面給予更優惠的貨幣信貸政策支持。加強現有結構性貨幣政策工具在「三農」領域使用情況的統計、資訊披露和政策評估。

加強財政金融政策協同。鼓勵各地完善風險補償、財政貼息、融資擔保等配套政策，與再貸款等貨幣政策形成合力，支持鄉村振興相關領域貸款發放。充分發揮政府性融資擔保機構增信作用，推動「銀擔」線上系統互聯互通，提高代償效率，加強政府性融資擔保機構績效評價，強化評價結果運用。支援探索投貸聯動模式，鼓勵通過農業農村投融資項目庫推送重大項目資訊。發揮財政、信貸、保險、期貨合力，形成金融支農綜合體系。

優化金融管理政策。適度提高涉農貸款風險容忍度，涉農貸款不良率高出金融機構自身各項貸款不良率年度目標3個百分點（含）以內的，可不作為監管評價扣分因素。督促金融機構探索簡便易行、客觀可量化的盡職認定標準、免責情形和問責要求，加快落實涉農貸款盡職免責制度。鼓勵金融機構單設服務通道、單列信貸額度、單設考核指標、單授審批許可權、單創信貸產品、單獨資金定價，穩定加大涉農信貸投入。

《中國證券報》18日報導，截至2023年4月末，大陸涉農貸款餘額53.16兆元，同比增長16.4％。下一步，中國人民銀行、金融監管總局、中國證監會、財政部、農業農村部將推動健全多層次、廣覆蓋、可持續的現代農村金融服務體系，引導更多金融資源配置到鄉村振興重點領域和薄弱環節，為全面推進鄉村振興、加快建設農業強國提供更強有力金融支撐。