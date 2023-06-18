大陸在今年4月時，向泰國出口了一艘071E型綜合登陸艦，是大陸出口噸位數最大的軍艦。對此，退役中將帥化民表示感到擔心，因為大陸過去被認為，其發動對台作戰最缺乏的武器是登陸艦，而現在大陸的登陸艦不只越造越多，甚至還越造越大。

071E是共軍現役071型船塢登陸艦的出口型，長210米、寬28 米，滿載排水量2.5萬噸。它能搭載4艘氣墊登陸艇、60輛裝甲戰車，還能搭載800名部隊。此外，艦上的直升機停機坪能停放兩架直-18直升機，機庫另能容納4架直升機。

帥化民昨（17）日在中天政論節目《前進戰略高地》表示，對大陸的登陸艇外銷泰國一事感到擔心，因過去大陸被認為，若是要發動對台作戰，最缺乏的武器就是登陸艦，所以可能只能一次派出少量部隊佔領外島地區。但現在，大陸的登陸艦越來越多，體積也越來越大，可以投射更多部隊與裝備，且除了071型，大陸還有裝備全世界最大的「野牛級」氣墊登陸艇。

另外，帥化民提到，大陸發動對台作戰時，除了要有將部隊投射到台灣的能力，還需要確保有充足後勤，因為大軍上岸後，會持續消耗彈藥與油料，一旦這些資源耗盡，登陸部隊恐陷入彈盡糧絕的狀況，甚至可能重演去年2月俄羅斯進攻烏克蘭時，部分俄軍最先進的T-90坦克因油料耗盡，最後被烏軍俘獲的狀況。