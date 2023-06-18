據央視新聞報導，17日，在第40屆中國·廊坊國際經濟貿易洽談會國際跨境電商發展論壇上，大陸海關總署介紹2022年中國跨境電商進出口情況時說，中國跨境電商進出口規模首次突破2兆元人民幣，達到2.1兆元人民幣，比2021年增長7.1％，跨境電商為中國外貿發展注入新動能。

大陸海關總署新聞發言人、統計分析司司長呂大良表示，近年來，中國跨境電商快速發展，在「買全球、賣全球」方面的優勢和潛力持續釋放，全球越來越多的消費者享受到跨境電商帶來的更多選擇和便利。

據中國海關統計，2022年，中國跨境電商進出口規模佔全國貨物貿易進出口總值的4.9％，佔比與2021年基本持平。其中，出口1.53萬億元，增長10.1％，佔全國出口總值的6.4％；進口5278億元，下降0.8％，佔全國進口總值的2.9％。

中國跨境電商出口目的地中，美國市場佔34.3％，英國佔6.5％；進口來源地中，日本佔中國跨境電商進口總額的21.7％，美國佔17.9％。出口商品中，消費品佔92.8％，其中服飾鞋包佔33.1％、手機等電子產品佔17.1％；進口商品中，消費品佔98.3％，其中美妝及洗護用品佔28.4％、食品生鮮佔14.7％。

呂大良指出，今年以來，跨境電商繼續保持增長勢頭。海關對企業調查顯示，超七成企業對2023年跨境電商進出口預期平穩或增長。