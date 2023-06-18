板橋幼兒園餵藥案延燒，新北市政府宣佈，全國6歲幼兒均可至新北市免費採檢巴比妥等。新北市長侯友宜痛批，「中央本來要做的他不做，新北市來承擔起這個責任。」拜託相關單位快速對外公布檢驗結果，並釐清管制藥品的來源。

衛福部次長王必勝認為，此篩恐引起恐慌，但尊重新北市府做法。前台北市長柯文哲則同樣痛批，荒謬，恐引起更多恐慌。

侯友宜今出席「黃埔建軍／建校迎百年」系列慶祝活動啟幕式，他回應，中央原本要做對孩童安全的檢測，後又髮夾彎不做，新北市為保護孩童、讓家長安心來執行，但不是全面普篩，而是有想要檢驗的家長們可以到新北，或利用端午假期到8家責任醫院，以檢測科學的方式讓家長安心，「中央本來要做的他不做，新北市來承擔起這個責任。」

至於汐止某幼兒園的採檢，侯友宜說，檢測是陰性沒有問題，請家長安心，真相要靠醫學驗證，才能對外發表言論。

侯友宜大酸，從新北市幼兒園餵藥事件開始，有心人士就不斷抹黑、造謠，一開始就說是「吃案」。過程中因為要經過科學專業驗證，需要一段時間釐清，也拜託相關單位快速對外公布檢驗結果，衛福部對於管制藥品的來源也要一一釐清，事發已經一個月，希望家長安心，保衛孩子的健康不能等。