資策會MIC產業分析師李祐萱提出兩點建議，業者可善用現有綠色配送優勢，進一步結合「獎勵」與「逆物流」發展綠色布局。首先為「推動綠色配送搭配獎勵機制」，鼓勵會員選擇電動配送，並依據減碳記錄給予獎勵，除了有助於國內業者符合政策規範、提升會員數，消費者也可將獲取的減碳優惠用於回購，進而提升顧客忠誠度；第二，透過「綠色配送創造逆向新商機」，結合綠色配送與現有分倉優勢，主動收取消費者退貨商品，重新發貨給需要的消費者，達到減少碳排與商品浪費。

進一步觀察不同群體在綠色消費行為的差異，可發現56-65歲族群的綠色消費行為表現最突出，有40.8%曾選購節能標章商品、30.5%曾選購環保標章商品，且28.2%曾支持提供綠色包裝業者。在網購使用電子發票載具者，以26-35歲(90.5%)表現最突出，36-55歲比例居次(約89%）。

資策會MIC觀察指出，消費者對於多付錢購買「環保、節能、有機等綠色商品」的意願相較2021年微幅下降4.4%，有意願者占44.1%，其中，育兒族群展現出更高的意願(47.7%)，明顯高於非育兒族群(40.8%)；另外，18-25歲族群(48.1%)為全年齡層意願最高者，次高為56-65歲，而26-45歲相對意願最低(42%)。產業分析師李祐萱表示，消費者期望透過綠色消費增進環境與社會福祉，然而「須多付費」與「取得／使用便利性」仍是兩大影響綠色消費行為的關鍵。

除了綠色消費，資策會MIC另針對消費者網購的訂閱制行為進行調查。有23.8%消費者有意願使用國內訂閱制或定期配送服務，然而不願意(30.5%)比例仍高於有意願者，顯示業者推行訂閱制仍有成長空間，產業分析師李祐萱建議，對消費者而言，產品或服務本身未具有一定周期的使用頻率，將降低選擇訂閱服務的意願，因此業者優先順序應為挑選出適合推行訂閱制的產品或服務，訂定合適的訂閱費用，進一步達成與免費會員的差異化服務。

進一步觀測不同群體意願，可發現兩大群體對訂閱制展現高接受度，資策會MIC指出，18-25歲族群(32%)明顯高於其他年齡層，育兒族群接受度(27.9%)也明顯高於非育兒族群(20%)。然而產業分析師李祐萱提醒，接受度之外，消費者選用訂閱制與否還牽涉個人的消費習性與需求，包含習慣在特定檔期大量採買，或是需求無固定模式，都成為降低選用訂閱服務的阻力。