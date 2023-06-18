據央視新聞報導，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文17日在2023年APEC工商領導人中國論壇上表示，中國將繼續敞開大門謀發展，積極推動高水平的開放。王受文說，中國已經基本放開了製造業的外資准入，正在全面有序地放開服務業，未來中國將合理地縮減外資准入負面清單，推出自貿試驗區和全國範圍內的跨境服務貿易負面清單。

王受文表示，中國將堅持依法治國，積極構建國際化、市場化、法治化的營商環境。最近中國公布了一些法律法規，其目的是完善法治建設，擴大規則、規制管理和標準方面的制度型開放，最終是為工商界提供透明的、可預期的、高質量的保護。

王受文表示，中方將大力吸引外資，歡迎外資企業在中國投資興業。投資中國意味著將獲得14億人的巨大市場，可以獲得安全、穩定、高效的全產業供應鏈的保障，也意味著可以獲得更加優質便利的投資服務和更加透明穩定的營商環境。