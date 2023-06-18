黃男等3人被警方依法管束帶回警局。（警方提供）

新莊地藏庵昨日舉行一年一度的宗教盛事「新莊大拜拜」，結果在晚間9時許，3名帶有酒意的男子想參拜案桌遭到拒絕，案桌負責人為免生事端，請警方協助勸導3人離開，不料3人不服勸離反而與對方發生口角，警方避免衝擴大，依法執行管束，並保護3人安全，帶回警局。

昨日晚間9時許，44歲黃姓、40歲周姓和35歲郭姓男子在新莊路的案桌想要參拜，但3人皆有酒意，案桌負責人擔心擦槍走火，因此拒絕3人的參拜，同時請警方前來協助勸離。

不料此舉竟引起3人不滿，雙方因而爆發口角，警方為了防止衝突擴大，由副指揮官帶同的15名警力協助保護3人人身安全，並依法執行管束帶回警局，直到晚間10時許，3人酒醒後情緒恢復平靜，才由3人自行離去。

轄區新莊警分局表示，本次廟會出動近500名警力維護治安及交通秩序，對於每處紅檀、案桌等參拜點都重兵部署，得以迅速處理臨時衝突，也呼籲參與民眾保持理性，勿因衝突事件使宗教活動變調。