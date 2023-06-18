出生於荷蘭的桑德士25年前便加入重慶萬豪酒店，並在萬豪國際集團展開職業生涯，此後主要在中國大陸發展事業，期間曾於越南、卡塔爾和西班牙等地工作，並在印度、韓國、墨西哥和波多黎各負責帶領專案，目前留駐澳門。

桑德士在荷蘭海牙酒店管理學院修畢市場營銷學士學位後，於90年代末移居中國大陸，在飯店櫃台展開職業生涯，其後在萬豪集團旗下不同酒店穩步發展，並在擔任各個管理職位時累積豐富經驗、培養出敏銳洞察力。

桑德士2002年於胡志明市新世界酒店擔任房務營運總監，負責監督酒店迎賓櫃台、房務部、健身和水療中心等各營運團隊的所有運作，隨後曾赴卡塔爾和西班牙等地任職，於2006年重返中國大陸，出任上海淳大萬麗酒店房務部總監。

其後幾年間，桑德士不僅在事業上取得優秀成果，並還成為2個孩子的父親，使其更重視工作與生活平衡。2013～2015年間擔任鄭州綠地JW萬豪酒店總經理，負責2014年開幕事宜，該酒店在同年萬豪亞太區營運峰會上榮獲「年度最佳開業酒店」殊榮。

桑德士2015～2021年間先後出任上海雅居樂萬豪、上海揚子江萬麗大酒店總經理，到澳門履新前為金茂深圳JW萬豪酒店總經理，該酒店在其管理下，平均客房收益（RevPAR）排名自2009年開業以來首度自亞軍升至冠軍，並積極帶領團隊應對克服疫情影響。