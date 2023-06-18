王晴在衛視中文台《一袋女王》分享「明明被傷害卻被說是玻璃心的難忘故事」，她說她從小到大都容易因為爸媽無意的一些話，讓她心裡很在意，還一度以為自己是撿來的。連一年多前她遇到租屋詐騙，被騙走十幾萬，導致無家可歸，整整住了兩個月的汽車旅館，她都是等自己安頓好才敢跟媽媽說，讓小鐘開玩笑的說：「妳應該算是玻璃工廠啦」。

被現場藝人笑說是玻璃工廠的王晴，表示自己的玻璃心性格可能從小造成的，她說小時候很容易生病，有次全家人吃飯，感冒的她在飯桌上咳嗽，爸爸說了一句：「妳這個病貓啦」，當時年紀很小的她委屈得跑到二樓，在樓梯間邊看著全家人，邊想自己是不是撿來的。王晴長大後就讀大學期間，因為讀的是美術系，有時候會需要做作業的材料費，所以偶爾會打電話回家請爸媽金錢支援。王晴說當時固定每週會打幾通電話跟家人報平安互動，有次她跟媽媽講完電話後，想說要關心一下爸爸，就請媽媽轉給爸爸聽，結果遠遠就聽到爸爸跟媽媽說：「是打來要錢的啦」，讓王晴又一次心碎。

後來王晴工作後，一開始當模特兒的她，當時收入已經比一般上班族還高。有次王晴回家要繳錢，手拙的她鈔票只會一張一張數，竟被媽說：「就是錢賺太少才會這樣」，導致王晴後來有事情也很少跟家人講，連一年多前遇到租屋詐騙，被騙走十幾萬，導致自己無家可歸，整整住了兩個月的汽車旅館。這個期間王晴完全不敢接家人電話，就怕又被說錢賺得不夠多，一直到重新找到房子安頓好之後，她才敢跟媽媽說這件事。

在主持人曾國城詢問後，才發現王晴爸媽對小孩一貫說話方式就是這樣，他緩頰說有時候是為了激勵小孩，王晴卻回說：「我沒有，我被打擊不會更強大」。經過主持人和來賓的鼓勵，王晴也希望自己有所改變，算是上節目的另個收穫。本集將於6月19日(一)晚上11點衛視中文台播出。