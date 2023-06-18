女星葉子楣當年以36F傲人上圍，在《聊齋艷譚》、《玉蒲團之偷情寶鑑》等片大尺度演出，奠定她性感女神的地位，葉子楣1992年和醫師男友呂錫照交往後就淡出演藝圈。近日，葉子楣則難得現身女星吳幸美生日聚會，56歲的她風采依舊，穿貼身薄紗衣的她，招牌傲人身材更是超養眼。

港星吳幸美日前過39歲生日，「開心鬼」黃百鳴特別自掏腰包請吃飯，座上賓還有息影多年的一代豔星葉子楣，照片中，葉子楣消瘦不少，不過她風采依舊，保養有術的她身穿貼身薄紗上衣，肌膚白嫩細緻，招牌傲人身材超養眼，完全看不出她已56歲。

葉子楣雖然過得低調，近照仍不免被朋友PO出來，葉子楣日前穿細肩帶低胸裝出席聚會，儘管她瘦到鎖骨凸出，不過姣好身材曲線依舊，招牌胸器若隱若現，站在一群年輕女生中照樣吸睛，優雅老去的模樣被讚是永遠的女神。

紅極一時的葉子楣現在低調過日子，儘管有片商砸千萬片酬邀她復出，女神仍沒有復出的打算，去年還傳出葉子楣以3600萬元港幣（約1.4億元台幣）買下香港豪宅，出手闊氣，顯然經濟狀況相當寬裕。