新北私幼餵藥案持續延燒，新北市政府昨宣布全國6歲以下幼童都可以到新北市免費採檢，民眾黨主席柯文哲批新北普篩做法「ridiculous（荒謬）」，並稱相關案件要「警政署」釐清。對此，侯友宜競選工作室今發表侯友宜聲明強調，「這不是普篩！請曾為醫師的柯主席，勿成為以訛傳訛的幫兇」，至於案件檢察官才有指揮調查權，請柯勿鬧烏龍。

侯友宜說，幼兒園相關案件，已是全國矚目焦點，讓家長安心是政府也是為政者的責任，「既然中央不做，新北市就來做」，新北市為了讓家長安心，提供有需求的家長免費採檢，跟普篩完全不同，我們也呼籲各縣市，都可以提供有需求的家長免費採檢，安定家長的心。

同時，侯友宜也強調，此案件檢察官才有指揮調查權，並非警政署，柯主席若真心關心相關案件，請先釐清楚相關權責，才不會鬧烏龍又變政治口水。我也誠摯呼籲，柯主席可以一同呼籲檢調，盡速釐清真相，才能讓全國家長放心。