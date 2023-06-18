巴西前鋒小維尼修斯(右)跪單膝抗議種族歧視。（美聯社）

巴西足球隊「森巴軍團」18日與幾內亞進行友誼賽，，但是熟悉的黃色球衣不見了，巴西全隊改穿全黑球衣，並在賽前跪地陳抗，表達對足壇種族歧視的不滿。主因是巴西隊小維尼修斯（Vinicius Junior）在西甲遭遇種族歧視引起了軒然大波，球迷多年來針對球員膚色和種族進行言語攻擊，聯盟卻拿不出像樣的手段來懲治。

這場比賽在西班牙巴塞隆納進行，小維尼修斯目前效力皇家馬德里，他前陣子遭到敵隊瓦倫西亞的球迷歧視，西班牙警方介入逮捕7人，聯盟罰款瓦倫西亞4.5萬歐元，在5場比賽減少觀眾席作為票房懲罰。

歐洲足球的種族歧視屢禁不止，其實比美國體育嚴重多了。比利時黑人球星盧卡庫（Romelu Lukaku）在義甲的賽事進球慶祝，遭到對方球迷的猴子叫聲挑釁，盧卡庫在IG寫道：「2019年經歷過了，2023年又來一次，聯盟應該想想辦法。」

《美聯社》報導的多起事件，包括澳洲、南非、北非的賽事都有在觀眾席出現猴子叫聲來嘲笑黑人球員，英國球迷則是對黑人球員扔香蕉皮。上屆世界盃，法國隊幾乎全隊都是黑人球員，決賽失利之後便有多位球員在網路遭到種族歧視的謾罵。

2015年，Google相簿爆發電腦誤判一對黑人男女為兩隻猩猩的風波，Google公開道歉但無力修正演算法，而是直接擋掉了電腦對狒狒、猩猩、猴子、黑猩猩的辨識。《紐約郵報》報導Google一直到今年都還未修正成功，事實上Apple相簿也直接擋掉了電腦對大部分靈長類動物的辨識。

巴西球員下半場換回原本的球衣，並以4比1獲勝，這是他們首度全隊穿黑衣。小維尼修斯在推特寫道：「如果我這一代的痛苦可以讓下一代免於繼續承受，那我準備好了。」