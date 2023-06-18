孕婦飲食有禁忌，一名女子表示，近日到好市多欲購買孕期吃的維他素D，當下被推銷員推銷一款新進營養品，她向對方確認孕婦可食用後，就將原本要買的維生素D放回貨架上，改買推銷的產品，但回家打開來服用後才發現，包裝盒上寫「孕婦忌食用」字樣，她氣得退貨、客訴，直呼「不再相信賣場推銷員」。

原PO昨（17）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，15日到賣場的藥局想買孕婦吃的維生素D，當時一名賣場人員推銷她另一款新進營養品，聽對方推銷過程，覺得營養品提供的營養素很全面，她特別詢問「孕婦是否可以食用」，推銷員說「孕婦使用就更好了，這麼全面性的營養品，吃了就不用再買其他保健品。」她立刻將原本要買的維生素D放回貨架上，改買推銷的產品。

原PO返家後依照推銷員的指示服用，沒再查看包裝上的說明，隔日她吃早餐無意間看到營養品盒上寫「孕婦忌食用」字樣，她直呼「真的很扯，我知道使用商品前應看說明，但推銷人員連基本的禁忌都不用負責嗎？總之不會再相信賣場推銷員。」

網友看了她的分享，要她去投訴該名推銷員，「這不只要退貨，而且必須要投訴！孕婦是能夠隨便亂推銷的嗎？」、「我覺得這事很嚴肅，是我會反應要他們換人」、「真的要投訴，這太誇張」、「孕婦的綜合維他命大廠牌就幾種選擇，其它的不要亂買」。

原PO事後也說，有到賣場退貨、客訴，賣場人員僅表示會加強培訓，提醒網友買東西看清楚，「真的是學教訓了。」