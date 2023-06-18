基隆市前議員陳薇仲日前在網路平台發文，指民進黨籍基隆市議員張之豪曾有多種貶低女性行徑。張之豪18日凌晨在臉書發文，對自己曾經的輕浮言論道歉。陳薇仲表示，看完張之豪的發文，讓她啼笑皆非，並建議張應一個個誠摯道歉。

陳薇仲日前在網路平台上發出「這不是性騷擾，但我得說出來」長文，指2013年認識張之豪後，張不僅「愛緊盯著女性胸部看」，甚至曾問她「沒做過愛的女生都比較笨？妳就蠻聰明的」。種種對女性不尊重的行徑讓她很不爽。

張之豪18日凌晨在臉書粉專發出長文，表示他過去因為性平觀念不足，又自以為幽默，向曾感受到不適的人鄭重道歉。他強調，他很習慣在多數是男性的環境裡，彼此講一些不得體的話。張之豪強調，他近10年來，隨著身分轉變為代議士及父親，也深刻反省自身曾經的言行。

但對於張之豪的「道歉」，陳薇仲表示：「啼笑皆非。」

陳薇仲表示，她透過網路平台而非臉書發文指出張之豪的「性不當行徑（Sexual misconduct）」，本意並非占據公共版面，是想提醒更多女性可以認識強勢性別的性不當對待與不尊重、歧視等，並邀請更多女性重新整理自己的受害／受迫經驗，不要再被迫噤聲。

陳薇仲說，她曾指出張之豪的行為問題，張卻以在加拿大念書經驗說：「白人世界的矮小黃種人怎麼會不懂歧視霸凌？」卻依然故我。其次，張曾待過的團體、組織與相關志工，更不乏女性，何來「過去身處的都是男性圈子」之說？

「既然張之豪提到『反思自己且感到羞愧』，建議趁此好好重新思考對待他人的方式。」陳薇仲建議，若張涉及對弱勢性別不尊重甚至歧視、侵害，請一個、一個誠摯道歉。

陳薇仲強調，她不是幫自己要道歉，她認為這個社會最需要的是，政治人物為首承認自己的行為失當與錯誤，並且「真心」誠意努力改進，至少像民進黨黨主席賴清德一樣補上點性平課程。

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