台南市1名女子持續2、3年都找陳姓男按摩師到府服務，2022年3月7日凌晨，陳男又被該名女子找到住處按摩時，竟然趁機拉下對方的短褲、內褲，不顧女方拒絕，強行親吻她的下體，還以舌頭、手指性侵，直到女子對外求救才離去。由於陳男一審坦承、二審翻供，但因女方內褲護墊驗出陳男的DNA，台南高分院刑事庭加重判刑3年8月，台南地方法院民事庭也判賠慰撫金25萬元。

判決指出，案發當天凌晨3點多，陳男替被害女子進行角質按摩服務時，突然將仰躺在按摩床上的女方短褲、內褲同時拉下，不顧對方抗拒，先以手指性侵對方，再用嘴親吻及以舌頭舔女方的陰道，女子嚇得趕緊打電話向大樓顏姓值班人員求救，還跑到住處門邊待援，陳男才停止。

顏男接獲女方求救電話後隨即趕到，發現該女子的下半身並未穿內、外褲，且情緒激動，立刻要求陳男離開，事後女子提告刑、民事。

其中，刑事庭部分，陳男在檢方及一審時，均坦承有用嘴親吻女方的生殖器，之後卻在二審翻供說，並沒有用手指與舌頭伸進女方下體，但因女方內褲護墊驗出陳男的DNA，台南高分院認為，此事可補強陳男確實性侵女方的事證，陳男的說詞不足採信，加上又沒有賠償，一審原本判決陳男徒刑3年6月，二審加重判刑3年8月。

由於女方還控訴，被陳男傷害後，罹患憂鬱症，有焦慮憂鬱與睡眠障礙，台南地院民事庭也根據刑事判決與相關調查，認定陳男性侵女方，判賠25萬慰撫金。