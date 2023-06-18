最近，海外多個外企高管密集訪問中國大陸。6月14日，美國蓋茲基金會聯席主席、微軟創始人比爾·蓋茲抵達北京，尋求在加強創新、全球減貧、公共衛生、藥物研發、農村農業等領域和中國的進一步合作。近段時間，多家外企高管接連到訪中國，5月31日，特斯拉CEO馬斯克抵達上海，受到海內外媒體高度關注。而在此前後，蘋果、星巴克、賽諾菲、英特爾、西門子等多個跨國企業高管也相繼來華。

不僅如此，一些外資企業的投入猛增。中國商務部最新公佈的數據顯示，今年1至5月，法國、英國、加拿大實際對華投資都有超過100％的大幅增長，法國實際對華投資猛增429.7％。外企高管密集訪華釋放出怎樣的信號？外企對華投資為何猛增，說明了什麼？

外資高管紛至沓來 擴大合作

據大陸官媒央視新聞報導，不久前，德國工商大會率領德國各州商會負責人來華考察，對於瞭解中國市場、增進互信、擴大合作，他們充滿了熱情。德國工商大會主席彼得·阿德里安表示，「通過面對面的對話，我們獲得了許多積極信號，包括中國政府致力於不斷提高開放水平、全面優化營商環境等，這對於跨國企業來說提供了確定性。」

5月底，特斯拉首席執行官馬斯克來華的44個小時，受到海內外媒體高度關注。而在此前後，星巴克、賽諾菲、英特爾、ADM公司、力拓等多個跨國企業高管也相繼訪華。今年3月下旬，中國商務部部長密集會見了雀巢、寶潔、高通等10多個跨國公司高管。

西門子醫療首席執行官孟天齊表示，「中國擁有大量的研發人才，我們基於中國市場致力於打造科技創新的生態圈。」西門子公司總裁兼首席執行官博樂仁說，「此次來中國，我和有關部門以及客戶共同探討如何通過數位化技術賦能實體經濟發展，為中國經濟的高質量發展作出貢獻。」

丹佛斯集團全球服務部高級副總裁托本·克里斯廷森指出，「中國的投資環境不斷優化和改善，我們選擇持續和中國市場同行，共同發展。」

外企高管密集來華釋放什麼信號？

外企高管紛紛來華，其業務涉及汽車、消費、製造業、醫療、金融、電子科技等多個領域。這樣的密集到訪釋放什麼信號？

央視引述中國社會科學院世界經濟與政治研究所副研究員潘圓圓分析，「成本低、市場大、供應鏈成熟，是眾多外企強勁看好中國市場的重要原因。」從成本看，中國在勞動力、原料、能源、物流等方面綜合成本有競爭優勢；從供應鏈看，中國現在是世界上唯一擁有全部工業門類的國家，整個供應鏈的穩定性和成熟性高；從市場看，中國人口數量、人均GDP和經濟增長預期潛力巨大，對外企有強勁吸引力。此外，近年來我國出台多項相關政策措施，保障外資穩定收益。

眾多外資企業持續加碼在華投資

外企高管紛紛來華，尋求以及擴大合作的同時，還紛紛用實際行動繼續為中國市場「投下信任票」。包括：寶馬集團總投資100億元人民幣的全新動力電池項目在瀋陽全面動工；丹佛斯集團18年來第9次增資浙江嘉興；力拓集團簽約未來5年進博會，充分利用進博會這個平台開拓發展機遇……

寶馬集團董事諾德科維奇表示，中國式現代化為外商投資中國創造了新的機遇，引起了全球廣泛的關注和興趣。

在西門子公司總裁兼首席執行官博樂仁心目中，中國市場規模大，創新日新月異。他表示，西門子過去在中國進行了大量投資，未來還將一如既往。他還透露，已經啓動了在華加速發展和進一步增資的重要計劃。

博樂仁預告，「我們將投資11億元人民幣，在成都打造西門子工業自動化產品中國智造基地，同時我們宣佈將成立西門子數位科技（深圳）有限公司，全面提升在自動化、數位化領域的研發與製造能力。」

招商引資力度加大 投資服務保障加強

中國外交部發言人16日表示，近期一些在華商會發佈的報告顯示，多數受訪外國企業看好中國經濟發展前景。其中，近六成美國企業對中國經濟復蘇持積極態度，86％的英國企業對中國市場長期潛力感到樂觀，超九成日本企業計劃擴大或維持在華業務。當下，我國加大招商引資力度，加強投資服務保障。中國正以自身的新發展和高水平開放，不斷為世界提供機遇。

14日，中國國家發展改革委對外發聲，中國正研究出台更大力度吸引外資政策舉措，推出更大力度引資政策，合理縮減外資准入負面清單，進一步做好外商投資促進和服務。

中國國家發展和改革委員會副秘書長袁達表示，「我們將繼續舉辦國際產業投資合作系列活動，為跨國公司在華投資和地方招商引資提供平台，健全外資企業直接聯繫點機制，暢通溝通渠道，及時協調解決企業反映的問題和合理訴求，為企業投資和生產經營提供便利。」

報導稱，當前，中國新設外商投資企業數量和實際使用外資金額都呈現出穩中向好趨勢。今年前4個月，中國新設外資企業數量同比增長31.1％，實際使用外資金額4994.6億元人民幣，同比增長2.2％。

另據中國貿促會近期的調研報告顯示，97％的受訪外企對去年第四季以來中國政府出台的外資政策評價為「滿意」以上；今年第一季，受訪外企對獲取金融服務、市場准入、獲取經營場所和促進市場競爭等指標的滿意度均超過80％。

一些外資投入猛增 什麼信號？

一些跨國企業在華投資的熱情有多高漲？中國商務部發佈的數據顯示：從來源地看，今年1—5月，法國、英國、加拿大、日本實際對華投資分別增長429.7％、179.2％、170.1％和63.3％。一些外企對華投資增長，說明了什麼？

報導引述中國社會科學院世界經濟與政治研究所副研究員潘圓圓分析，外企對華投資增長，釋放兩方面信號。一方面，中國加大力度吸引外資；另一方面，外資需要中國市場。中國市場收益穩定，是外企來華投資的直觀動力。中國市場規模大、層次多，也是吸引多行業外資來華的重要原因。