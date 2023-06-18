新竹市警局將在經國路打造交通隊專屬辦公廳舍，18日正式開工動土。（王惠慧攝）

新竹市警局將在經國路打造交通隊專屬辦公廳舍，18日正式開工動土。（王惠慧攝）

新竹市警局交通隊與北門派出所，於北大路合署辦公，且廳舍狹小擁擠，車禍處理小組更分散在東大路交安組，造成民眾洽公需兩地奔波。在市警局爭取下，將斥1億6988萬元，於經國路打造交通隊專屬辦公廳舍，18日正式開工動土，預計明年11月完工後，將於2025年3月落成。

新竹市警局自2009年警一分局廳舍啟用後，就不再有新建工程，市警局交通隊與北門派出所，於北大路合署辦公，空間狹小擁擠，車禍處理小組則在東大路二段561號交安組辦公，造成民眾洽公需兩地奔波。為此，市警局設法協調新建廳舍計畫，過程中市府也提供必要協助。

終於在今年，市警局規畫在經國路1處土地，興建地下1層、地上6層的交通隊專屬辦公廳舍，總經費約1億6988萬元，並於18日開工動土，由市長高虹安親自主持典禮，祈求工程順利，副議長余邦彥、立委鄭正鈐、多位市議員及新竹警察之友會常務理事鄭耕亞皆出席，柯爸、柯媽也到場參加。

高虹安表示，未來交通警察大樓完工後，將改善民眾以往洽公不便的問題，提供市民更舒適的洽公環境，也強化警察同仁的執勤效能，她也說，新辦公廳舍也會進駐一些新的硬體設備，期盼讓警察同仁有更好的環境，盡力改善新竹市交通、為市民服務。

此外，高虹安也同時宣布，為改善埔頂派出所因與消防局埔頂分隊合署辦公，導致空間不足的情況，今年也拍板預算協助埔頂所遷建，目前已找到有償撥用的合適土地，2024年起規畫遷建工程，盼滿足交通隊駐點、刑警大隊、少年隊等單位進駐等需求，預計2027年完工。

高虹安也要求監造單位許澄榮建築師事務所，以及施工廠商金統營造工程公司，在工程施作期間，依監造計畫、施工計畫、品質計畫及安全衛生計畫等，確實按圖施作，重視工程品質及勞安，並注意周邊交通順暢，期許工程順利圓滿、如期如質完工。