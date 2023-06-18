高虹安現象？最新民調柯文哲反超藍綠得第一 黃瀞瑩喊話「每個人做好準備」：可預期綠營側翼會瘋狂攻擊

2024大選備受各界關注，今（18）日有民調指出，民眾黨參選人柯文哲的支持度衝上第一，國民黨參選人侯友宜則落至第三。對此，國民黨前立委蔡正元指出，去年新竹市長選舉的「高虹安現象」已經發生在此次總統大選。

根據《TVBS》今公布的2024大選民調顯示，柯文哲、民進黨參選人賴清德、侯友宜的支持度分別為33%、30%、23%，相較於5月的結果，柯、賴分別上升10個、3個百分點，侯則下降7個百分點。

蔡正元今在臉書發文表示，5月初國民黨徵召侯友宜參選總統前，他就已不斷提醒「高虹安現象」可能發生，結果不到1個半月就發生了。蔡正元直言，侯友宜把總統選舉當市長選舉打，他的選戰策略和表現完全錯誤，結果就是最強母雞成了落湯雞。

蔡正元解釋，「高虹安現象」的基礎，是在於侯選人本身表現的質感，而不論是非對錯與好壞，柯文哲最近2個月的質感勝過賴清德，而賴的又勝過侯友宜。蔡正元並示警，如果「質感競爭」的狀況沒有扭轉，那麼高虹安現象恐將會繼續發酵。