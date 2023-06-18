台東縣成功鎮1名王姓老翁失足墜橋，雙手緊抓著橋梁邊緣，警消獲報徒手救援。（台東縣警察局提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東縣成功鎮1名王姓老翁，因患有失智症，時常亂跑出家門，11日被民眾發現跌落在麒麟路的橋梁，雙手緊抓著橋梁邊緣、一腳卡在水管與橋梁中，因地處偏遠，警方獲報後，偕同消防隊上山救援，所幸老翁僅受輕微擦傷，送醫後無大礙。

男失足落橋緊抓邊緣一腳卡住 驚悚畫面曝

成功分局新豐所警員莊勝安說，獲報到場時發現王姓老翁跌落橋下15公尺處，雙手緊抓著橋梁邊緣，雙腳卡在橋邊水管與橋樑之間無法移動，僅用1隻腳坐在水管上以防止掉落，但因水管管線老舊，已經開始晃動彎曲，有斷裂的危險，且王姓老翁已無力支撐雙腳。

由於橋下是一個溪谷，若掉落可能造成生命危險，員警冒著自身危險，徒手抓住老翁的雙臂，防止他掉落。隨後，由所長呂凱寰帶領成功消防分隊上山進行救援，在警消的合力下，老翁成功脫困，身上多處輕微擦傷，送往成功分院接受治療。

據了解，王姓老翁家住在成功鎮麒麟山區，因患有失智症，認知功能退化，時常亂跑出家門讓家人找不到，疑似為了撿掉落橋下的物品，不慎失足落橋，所幸警方即時救援。

成功分局分局長陳勇誌呼籲，民眾應正視高齡者因失智症或精神疾病走失的風險，平日應多留意與關懷，亦可向各鄉(鎮)公所申請「預防走失愛心手鍊」與向警察機關申請「預防走失指紋捺印建檔」，萬一發生失蹤時以利協尋。