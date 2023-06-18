浴室、廁所因為潮濕容易堆積髒污，不少人會用鹽酸、漂白水加強清潔，一名急診護理師日前指出，千萬不要把漂白水和鹽酸加在一起洗廁所，會產生有毒氣體「氯氣」，一個晚上急診就收到好幾個大量吸入氯氣的病患，差點被毒死。

原PO日前在臉書「花蓮同鄉會」發文，很多人不知道洗廁所時把鹽酸加漂白水，不僅不會洗更乾淨，還會產生化學反應，吸入大量氯氣，一個晚上遇到好幾個病人因為吸入氯氣送來急診，求大家不要在自己家繼續這樣亂搞。

貼文曝光後，許多網友驚訝原來漂白水加鹽酸有毒，「感謝分享，我也很常這樣清浴室」、「這會冒一堆煙，會毒死自己啊」。「那個味道真的臭，要久久才會散」、「使用記得通風，而且鹽酸少用為妙，會腐蝕磁磚接縫的水泥而漏水」。

還有過來人分享可怕經驗，「我之前就是鹽酸加漂白水，以為會很乾淨，結果送急診」、「我被嚴重嗆過一次，好難受，之後再也不會同時用了」、「之前在公司我就是這樣子弄，搞到別人因為一直咳嗽整個吸入性嗆傷、胸口不舒服，大家都受傷」。還有人分析漂白水加鹽酸的化學反應過程「NaClO + 2HCl(aq) → NaCl + H2O + Cl2↑，漂白水+鹽酸 →鹽+水+氯氣（有毒）」，會導致氯中毒。